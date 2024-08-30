Різдво Богородиці та Воздвиження: церковний календар на вересень 2024 року
У 2024 році Різдво Пресвятої Богородиці відзначатимемо 8 вересня, а Воздвиження Хреста Господнього — 14-го.
Календар церковних свят на вересень 2024 року:
У вересні минулого, 2023, року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, і тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:
1 вересня — преподобного Симеона Стовпника і матері його Марфи Каппадокійської; мучениць 40 дів постниць і священномученика Аммуна Іраклійського.
2 вересня — мучеників Маманта, батька його Феодота і матері мучениці Руфіни; преподобних Антонія і Феодосія Києво-Печерських.
3 вересня — священномучеників Анфима, єпископа Нікомідійського, і Феофіла, диякона, мучеників Дорофея, Мардонія, Мігдонія, Петра, Індиса, Горгонія, Зінона, мучениці Домни дівочої і мученика Євфимія.
4 вересня — ікони Божої Матері "Неопалима Купина".
5 вересня — пророка Захарії і праведної Єлисавети; преподобномученика Афанасія Брестського, ігумена; убієння благовірного князя Гліба.
6 вересня — спогад чуда Архістратига Михаїла; мучеників Євдоксія, Зинона і Макарія.
7 вересня — передсвято Різдва Пресвятої Богородиці; мученика Созонта Помпеольського; преподобного Луки.
8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці; Почаївської ікони Божої Матері.
9 вересня — праведних Богоотців Іоакима і Анни; мученика Северіана Севастійського.
10 вересня — мучениць Мінодори, Мітродори і Німфодори; святителів Петра і Павла, єпископів Нікейських.
11 вересня — преподобної Феодори Олександрійської Молодшої.
12 вересня — священномученика Автонома Італійського.
13 вересня — пам'ять оновлення храму Воскресіння Христового в Єрусалимі; передсвято Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього.
14 вересня — Воздвиження Хреста Господнього; преставлення святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського.
15 вересня — великомученика Микити Готфського.
16 вересня — великомучениці Євфимії Всехвальної.
17 вересня — мучениць Віри, Надії, Любові та матері їхньої Софії.
18 вересня — Молченської ікони Божої Матері.
19 вересня — благовірного великого князя Ігоря Чернігівського і Київського; мучеників Трохима, Саватія і Доримедонта.
20 вересня — великомучеників Євстафія Плакіди, дружини його Феопістії та чад їхніх Агапія і Феопіста.
21 вересня — апостола від 70-ти Кодрата.
22 вересня — пророка Іони.
23 вересня — зачаття чесного, славного Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
24 вересня — первомучениці рівноапостольної Фекли.
25 вересня — преподобної Євфросинії Олександрійської.
26 вересня — преставлення апостола і євангеліста Іоанна Богослова.
27 вересня — мученика Каллістрата і дружини його: Гімнасія та інших; апостолів від 70-ти Марка, Аристарха і Зіни.
28 вересня — преподобного Харитона Сповідника.
29 вересня — преподобного Кіріака пустельника.
30 вересня — священномученика Григорія єпископа, просвітителя Великої Вірменії; святителя Михаїла, першого митрополита Київського.
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