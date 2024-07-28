Яблучний Спас та Успіння Пресвятої Богородиці: церковний календар на серпень 2024 року

Яблучний Спас цього року припадає на 6 серпня, а Успіння Пресвятої Богородиці тепер згадуємо 15 серпня. Які ще нові дати церковних свят у серпні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

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Календар церковних свят на серпень 2024 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:

1 серпня — Винесення чесних древ животворящого Хреста Господнього, свято Всемилостивого Спасителя (Спаса) і Пресвятої Богородиці (Медовий спас), семи мучеників Маккавеїв, матері їхньої мучениці Соломонії (Саломії) та вчителя їхнього мученика Єлеазара, початок Успенського посту.

2 серпня — священномученика Стефана, папи Римського, та інших.

3 серпня — преподобних Ісаакія сповідника, Далмата і Фавста.

4 серпня — святих семи отроків Ефейських.

5 серпня — мученика Євсигнія Антіохійського.

6 серпня — Преображення Господнє (Яблучний Спас).

7 серпня — преподобних Пимена Багатохворобливого, Печерського і Пимена, ігумена, постника Печерського, преподобного Меркурія Києво-Печерського.

8 серпня — святителя Еміліана, єпископа Кизичного, преподобного Григорія, іконописця Києво-Печерського.

9 серпня — апостола Матфія.

10 серпня — священномучеників Лаврентія, архідиякона, Сикста II, папи Римського, Фелікіссіма й Агапіта, дияконів, мученика Романа, Римських.

11 серпня — мученика архідиякона Євпла; преподобномучеників Феодора і Василя Києво-Печерських; преподобного Феодора, князя Острозького, Києво-Печерського.

12 серпня — мучеників Фотія, Анікіти і багатьох із ними; священномученика Олександра, єпископа Команського.

13 серпня — преподобного Максима Сповідника, ікон Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" ("Семистрільна") і "Страсна".

14 серпня — пророка Михея (з 12-ти пророків), перенесення мощей преподобного Феодосія, ігумена Києво-Печерського, закінчення Успенського посту.

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці.

16 серпня — Перенесення нерукотворного образу Ісуса Христа (Горіховий Спас), мученика Діомида лікаря.

17 серпня — преподобного Аліпія, іконописця Печерського, Печерської ікони Божої Матері.

18 серпня — мучеників Флора і Лавра, ікон Божої Матері "Всецариця" і "Додавання розуму".

19 серпня — мученика Андрія Стратилата і з ним 2593 мучеників.

20 серпня — пророка Самуїла.

21 серпня — апостола від 70-ти Фаддея, мучениці Васси і чад її мучеників Феогнія, Агапія і Піста, преподобного Аврамія Трудолюбивого, Києво-Печерського.

22 серпня — мучеників Агафоника, Зотіка, Феопрепія (Боголєпа), Акіндіна, Северіана, Зінона та інших.

23 серпня — мученика Луппа Солунського (Фессалонікійського).

24 серпня — священномученика Євтихія, єпископа, учня апостола Іоанна Богослова, перенесення мощей святителя Петра, митрополита Київського, всієї Русі чудотворця.

25 серпня — перенесення мощей апостола Варфоломія (Нафанаїла), апостола від 70-ти Тита, єпископа Критського.

26 серпня — мученика Адріана і мучениці Наталії.

27 серпня — преподобного Пимена Великого, преподобних Кукші, ієромонаха, і Пимена Постника, Печерських.

28 серпня — преподобного Мойсея Муріна, ієромонаха, обрітення мощей преподобного Іова Почаївського, Собор преподобних отців Києво-Печерських, у Дальніх печерах.

29 серпня — Усікновення глави Іоанна Предтечі.

30 серпня — святителів Олександра, Іоанна Постника і Павла Нового, патріархів Константинопольських.

31 серпня — Положення чесного Поясу Пресвятої Богородиці.

Також Фокус писав календар церковних свят на липень 2024 року