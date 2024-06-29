Святої рівноапостольної Ольги та Успіння святої Анни: церковний календар на липень 2024 року

Святої рівноапостольної Ольги цього року припадає на 11 липня, а Успіння святої Анни тепер святкуємо 25 липня. Які ще нові дати церковних свят у липні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Календар церковних свят на липень 2024 року:

Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:

1 липня — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна;

2 липня — Укладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні;

3 липня — святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;

4 липня — Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марфи;

5 липня — святого преподобного Афанасія Атонського;

6 липня — святого преподобного Сиссоя Великого;

7 липня — Матері Божої Неустанної допомоги; преподобних Фоми і Акакія;

8 липня — святого великомученика Прокопія;

9 липня — святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;

10 липня — святого преподобного Антонія Печерського;

11 липня — святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;

12 липня — Христа людинолюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Ілларія; святого преподобного Михайла Малеїна;

13 липня — Співчуття Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;

14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акіли;

15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира;

16 липня — святого святещенномученика Атеногена і 10 його учнів;

17 липня — святої великомучениці Марини;

18 липня — святих мучеників Якинта та Еміліана;

19 липня — святий преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дії;

20 липня — святого славного пророка Іллі (неділя);

21 липня — Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона та Іоанна; святого пророка Єзекіїла;

22 липня — святої рівноапостольної Марії Магдалини;

23 липня — святих мучеників Трохима, Теофіла та інших;

24 липня — святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини;

25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;

26 липня — святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;

27 липня — святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;

28 липня — святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;

29 липня — святого мученика Калініка;

30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін.;

31 липня — святого праведного Євдокима.

Також Фокус писав календар церковних свят на червень 2024 року