Святої рівноапостольної Ольги та Успіння святої Анни: церковний календар на липень 2024 року
Святої рівноапостольної Ольги цього року припадає на 11 липня, а Успіння святої Анни тепер святкуємо 25 липня. Які ще нові дати церковних свят у липні 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
Календар церковних свят на липень 2024 року:
Оскільки з 1 вересня 2023 року Православна церква України перейшла на новий церковний календар, то тепер усі неперехідні свята українські православні віряни відзначають на 13 днів раніше:
1 липня — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам'яна;
2 липня — Укладання ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні;
3 липня — святого мученика Якинта; святого Анатолія, патріарха Царгородського;
4 липня — Пресвятої Євхаристії (На неділю); святого Андрія, архієпископа Критського; святої преподобної Марфи;
5 липня — святого преподобного Афанасія Атонського;
6 липня — святого преподобного Сиссоя Великого;
7 липня — Матері Божої Неустанної допомоги; преподобних Фоми і Акакія;
8 липня — святого великомученика Прокопія;
9 липня — святого священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського;
10 липня — святого преподобного Антонія Печерського;
11 липня — святої рівноапостольної Ольги, княгині Київської; святої священномучениці Євфимії;
12 липня — Христа людинолюбця (На неділю); святих мучеників Прокла та Ілларія; святого преподобного Михайла Малеїна;
13 липня — Співчуття Пресвятої Богородиці; святого преподобного Стефана Савваїта; Собор святого архангела Гавриїла;
14 липня — Отців шести соборів; святого апостола Акіли;
15 липня — святого рівноапостольного великого князя Володимира;
16 липня — святого святещенномученика Атеногена і 10 його учнів;
17 липня — святої великомучениці Марини;
18 липня — святих мучеників Якинта та Еміліана;
19 липня — святий преподобної Макрини, сестри святого Василія Великого; святого пророка Дії;
20 липня — святого славного пророка Іллі (неділя);
21 липня — Всіх святих українського народу; святих преподобних Симеона та Іоанна; святого пророка Єзекіїла;
22 липня — святої рівноапостольної Марії Магдалини;
23 липня — святих мучеників Трохима, Теофіла та інших;
24 липня — святих мучеників Бориса і Гліба; святої великомучениці Христини;
25 липня — Успіння святої Анни, матері Пресвятої Богородиці;
26 липня — святого мученика Єрмолая; святої преподобної мучениці Параскеви;
27 липня — святого великомученика Пантелеймона, лікаря; святого Климента;
28 липня — святих апостолів Прохора, Никанора, Тимона і Пармена;
29 липня — святого мученика Калініка;
30 липня — святих апостолів Сили, Силуана, Андроніка та ін.;
31 липня — святого праведного Євдокима.
Також Фокус писав календар церковних свят на червень 2024 року