Святой равноапостольной Ольги и Успение святой Анны: церковный календарь на июль 2024 года
Святой равноапостольной Ольги в этом году припадает на 11 июля, а Успение святой Анны теперь празднуем 25 июля. Какие еще новые даты церковных праздников в июле 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.
Календарь церковных праздников на июль 2024 года:
Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:
1 июля – святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;
2 июля – Уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;
3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;
4 июля – Пресвятой Евхаристии (На воскресенье); святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;
5 июля – святого преподобного Афанасия Атонского;
6 июля – святого преподобного Сиссоя Великого;
7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;
8 июля – святого великомученика Прокопия;
9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;
10 июля – святого преподобного Антония Печерского;
11 июля – святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии;
12 июля – Христа человеколюбца (На воскресенье); святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;
13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;
14 июля – Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;
15 июля – святого равноапостольного великого князя Владимира;
16 июля – святого святещенномученика Атеногена и 10 его учеников;
17 июля – святой великомученицы Марины;
18 июля – святых мучеников Якинта и Эмилиана;
19 июля – святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Дии;
20 июля – святого славного пророка Илии (воскресенье);
21 июля – Всех святых украинского народа ; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила;
22 июля – святой равноапостольной Марии Магдалины;
23 июля – святых мучеников Трофима, Теофила и др.;
24 июля – святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины;
25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;
26 июля – святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;
27 июля – святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента;
28 июля – святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;
29 июля – святого мученика Калиника;
30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.;
31 июля – святого праведного Евдокима.
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