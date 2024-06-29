Святой равноапостольной Ольги и Успение святой Анны: церковный календарь на июль 2024 года

Святой равноапостольной Ольги в этом году припадает на 11 июля, а Успение святой Анны теперь празднуем 25 июля. Какие еще новые даты церковных праздников в июле 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

Календарь церковных праздников на июль 2024 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 июля – святых чудотворцев и бессеребренников Космы и Дамьяна;

2 июля – Уложение ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне;

3 июля – святого мученика Якинта; святого Анатолия, патриарха Царьградского;

4 июля – Пресвятой Евхаристии (На воскресенье); святого Андрея, архиепископа Критского; святой преподобной Марфы;

5 июля – святого преподобного Афанасия Атонского;

6 июля – святого преподобного Сиссоя Великого;

7 июля – Матери Божьей Неустанной помощи; преподобных Фомы и Акакия;

8 июля – святого великомученика Прокопия;

9 июля – святого священномученика Панкратия, епископа Тавроменийского;

10 июля – святого преподобного Антония Печерского;

11 июля – святой равноапостольной Ольги, княгини Киевской; святой священномученицы Евфимии;

12 июля – Христа человеколюбца (На воскресенье); святых мучеников Прокла и Иллария; святого преподобного Михаила Малеина;

13 июля – Сострадание Пресвятой Богородицы; святого преподобного Стефана Савваита; Собор святого архангела Гавриила;

14 июля – Отцов шести соборов; святого апостола Акилы;

15 июля – святого равноапостольного великого князя Владимира;

16 июля – святого святещенномученика Атеногена и 10 его учеников;

17 июля – святой великомученицы Марины;

18 июля – святых мучеников Якинта и Эмилиана;

19 июля – святой преподобной Макрины, сестры святого Василия Великого; святого пророка Дии;

20 июля – святого славного пророка Илии (воскресенье);

21 июля – Всех святых украинского народа ; святых преподобных Симеона и Иоанна; святого пророка Иезекиила;

22 июля – святой равноапостольной Марии Магдалины;

23 июля – святых мучеников Трофима, Теофила и др.;

24 июля – святых мучеников Бориса и Глеба; святой великомученицы Кристины;

25 июля – Успение святой Анны, матери Пресвятой Богородицы;

26 июля – святого мученика Ермолая; святой преподобной мученицы Параскевы;

27 июля – святого великомученика Пантелеймона, врача; святого Климента;

28 июля – святых апостолов Прохора, Никанора, Тимона и Пармена;

29 июля – святого мученика Калиника;

30 июля – святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и др.;

31 июля – святого праведного Евдокима.

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