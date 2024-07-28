Яблочный Спас и Успение Пресвятой Богородицы: церковный календарь на август 2024 года

Яблочный Спас в этом году припадает на 6 августа, а Успение Пресвятой Богородицы теперь вспоминаем 15 августа. Какие еще новые даты церковных праздников в августе 2024 года после перехода ПЦУ на новоюлианский календарь.

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Календарь церковных праздников на август 2024 года:

Так как с 1 сентября 2023 года Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь, то теперь все непереходящие праздники украинские православные верующие отмечают на 13 дней раньше:

1 августа — Изнесение честных древ животворящего Креста Господня праздник Всемилостивого Спасителя (Спаса) и Пресвятой Богородицы (Медовый спас), семи мучеников Маккавеев, матери их мученицы Соломонии (Саломии) и учителя их мученика Елеазара, начало Успенского поста.

2 августа — священномученика Стефана, папы Римского, и других.

3 августа — преподобных Исаакия исповедника, Далмата и Фавста.

4 августа — святых семи отроков Ефейских.

5 августа — мученика Евсигния Антиохийского.

6 августа — Преображение Господне (Яблочный Спас).

7 августа — преподобных Пимена Многоболезненного, Печерского и Пимена, игумена, постника Печерского, преподобного Меркурия Киево-Печерского.

8 августа — святителя Емилиана, епископа Кизического, преподобного Григория, иконописца Киево-Печерского.

9 августа — апостола Матфия.

10 августа — священномучеников Лаврентия, архидиакона, Сикста II, папы Римского, Феликиссима и Агапита, диаконов, мученика Романа, Римских.

11 августа — мученика архидиакона Евпла; преподобномучеников Феодора и Василия Киево-Печерских; преподобного Феодора, князя Острожского, Киево-Печерского.

12 августа — мучеников Фотия, Аникиты и многих с ними; священномученика Александра, епископа Команского.

13 августа — преподобного Максима Исповедника, икон Божией Матери "Умягчение злых сердец" ("Семистрельная") и "Страстная".

14 августа — пророка Михея (из 12-ти пророков), перенесение мощей преподобного Феодосия, игумена Киево-Печерского, окончание Успенского поста.

15 августа — Успение Пресвятой Богородицы.

16 августа — Перенесение нерукотворного образа Иисуса Христа (Ореховый Спас), мученика Диомида врача.

17 августа — преподобного Алипия, иконописца Печерского, Печерской иконы Божией Матери.

18 августа — мучеников Флора и Лавра, икон Божией Матери "Всецарица" и "Прибавление ума".

19 августа — мученика Андрея Стратилата и с ним 2593 мучеников.

20 августа — пророка Самуила.

21 августа — апостола от 70-ти Фаддея, мученицы Вассы и чад ее мучеников Феогния, Агапия и Писта, преподобного Аврамия Трудолюбивого, Киево-Печерского.

22 августа — мучеников Агафоника, Зотика, Феопрепия (Боголепа), Акиндина, Севериана, Зинона и прочих.

23 августа — мученика Луппа Солунского (Фессалоникийского).

24 августа — священномученика Евтихия, епископа, ученика апостола Иоанна Богослова, перенесение мощей святителя Петра, митрополита Киевского, всея Руси чудотворца.

25 августа — перенесение мощей апостола Варфоломея (Нафанаила), апостола от 70-ти Тита, епископа Критского.

26 августа — мученика Адриана и мученицы Наталии.

27 августа — преподобного Пимена Великого, преподобных Кукши, иеромонаха, и Пимена Постника, Печерских.

28 августа — преподобного Моисея Мурина, иеромонаха, обретение мощей преподобного Иова Почаевского, Собор преподобных отцов Киево-Печерских, в Дальних пещерах.

29 августа — Усекновение главы Иоанна Предтечи.

30 августа — святителей Александра, Иоанна Постника и Павла Нового, патриархов Константинопольских.

31 августа — Положение честного Пояса Пресвятой Богородицы.

Также Фокус писал календарь церковных праздников на июль 2024 года