Покрова Пресвятої Богородиці та апостола Луки: церковний календар на жовтень 2024 року

У 2024 році Покрову Пресвятої Богородиці відзначатимемо 1 жовтня, а Димитріївська батьківська субота припадає на 19 жовтня.

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Календар церковних свят на жовтень 2024 року:

1 жовтня — Покрова Пресвятої Богородиці, апостола від 70-ти Ананії, ікони Божої Матері Ласкавої Станіславської.

2 жовтня — священномученика Кипріяна, мучениці Іустини і мученика Феоктиста.

3 жовтня — священномучеників Діонісія Ареопагіта, єпископа Афінського, Рустика пресвітера і Елевферія диякона, преподобного Діонісія, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

4 жовтня — священномученика Ієрофея, єпископа Афінського, преподобних Елладія та Онисима, затворників Києво-Печерських, у Ближніх печерах, перподобного Аммона, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

5 жовтня — преподобної Харитини, княгині Литовської, преподобного Даміана, пресвітера, цілителя, Єремії і Матвія прозорливих Києво-Печерських, у Ближніх печерах.

6 жовтня — апостола Фоми, священномученика Никифора, екзарха, Константинопольського патріарха в Україні.

7 жовтня — мучеників Сергія і Вакха, преподобного Сергія Послушного Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

8 жовтня — преподобної Пелагеї.

9 жовтня — апостола Якова Алфеєва.

10 жовтня — мучеників Євлампія і Євлампії, святителя Амфілохія, єпископа Володимира-Волинського, Собор Волинських святих.

11 жовтня — апостола від 70-ти Пилипа, Феофана сповідника, єпископа Нікейського, преподобного Феофана, пісника Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

12 жовтня — мучеників Прова, Тараха і Андроніка Аназарвських.

13 жовтня — святих отців VII Вселенського собору, преподобного Веніаміна, затворника Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

14 жовтня — великомучениці Параскеви Сербської, преподобного Миколи Святоші, князя Чернігівського, Києво-Печерського чудотворця, у Ближніх печерах.

15 жовтня — преподобного Євфимія Солунського, а також мученика Лукіана, пресвітера Антіохійського, священномученика Лукіана Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

16 жовтня — мученика Лонгіна сотника, преподобного Лонгіна, воротаря Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

17 жовтня — пророка Осії, день Косми і Даміана, мучеників безсрібників Аравійських, преподобномученика Андрія Критського.

18 жовтня — апостола і євангеліста Луки.

19 жовтня — пророка Іоїля, мученика Уара і з ним семи вчителів християнських, Димитріївська батьківська субота.

20 жовтня — великомученика Артемія Антіохійського.

21 жовтня — святих Іларіона Великого і перенесення мощей святителя Іларіона, єпископа Меглинського, преподобного Іларіона, схимника Києво-Печерського, у Дальніх печерах.

22 жовтня — рівноапостольного Аверкія, єпископа Ієрапольського, чудотворця, семи Ефеських отроків, святителя Рафаїла (Заборовського), митрополита Київського, Галицького і всієї Русі, Вишгородської ікони Божої Матері.

23 жовтня — апостола Якова, брата Господнього.

24 жовтня — мученика Арефа і з ним 4299 мучеників, преподобних Арефи, Сисоя і Феофіла, затворників Києво-Печерських, у Ближніх печерах, ікони Божої Матері "Всіх скорботних Радість".

25 жовтня — мучеників Маркіяна і Мартирія, преподобних Мартирія, диякона і Мартирія, затворника, Києво-Печерських, у Дальніх печерах.

26 жовтня — великомученика Димитрія Солунського, преподобного Феофіла Києво-Печерського, єпископа Новгородського, у Дальніх печерах.

27 жовтня — преподобного Нестора Літописця Києво-Печерського, у Ближніх печерах.

28 жовтня — великомучениці Параскеви Іконійської, нареченої П'ятниці, преподобного Іова, ігумена Почаївського, святителя Димитрія, митрополита Ростовського, преподобного Нестора, некнижного, Києво-Печерського, в Дальніх печерах, преподобного Феофіла Київського, юродивого заради Христа.

29 жовтня — преподобномучениці Анастасії Римлянині.

30 жовтня — священномученика Зиновія, єпископа Егейського, і сестри його Зиновії.

31 жовтня — преподобних Спиридона і Никодима Києво-Печерських, у Ближніх печерах, Петра (Калнишевського) Багатостраждального.

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