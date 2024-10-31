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Собор архістратига Михаїла та Андрія Первозванного: церковний календар на листопад 2024 року
Наталія Гулій
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Собор архістратига Михаїла цього року припадає на 8 листопада, а Введення в храм Пресвятої Богородиці тепер відзначаємо 21 листопада. Які ще нові дати церковних свят у листопаді 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.
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Календар церковних свят на листопад 2024 року:
- 1 листопада — блаженного священномученика Теодора; святих безсрібрібників Косьми і Дам'яна;
- 2 листопада — святих мучеників Ахіндіна, Пігасія, Афтонія, Елпідифора і Анемподиста;
- 3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала;
- 4 листопада — святого преподобного Іоакінія Великого; святих мучеників Никандра і Єрмея;
- 5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими;
- 6 листопада — святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського;
- 7 листопада — святих 33-х мучеників у Мелітині;
- 8 листопада — Собор архістратига Михаїла;
- 9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;
- 10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;
- 11 листопада — святих мучеників Міни, Віктора і Вікентія; святого преподобного сповідника Теодора Студита;
- 12 листопада — святого священномученика Йосафата;
- 13 листопада — святого святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Царгородського;
- 14 листопада — святого апостола Филипа;
- 5 листопада — Початок Різдвяного посту; святих мучеників і сповідників Гурія, Самона, Авіва;
- 16 листопада — святого апостола і євангеліста Матвія;
- 17 листопада — святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
- 18 листопада — святих мучеників Платона і Романа;
- 19 листопада — святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
- 20 листопада — блаженного преподобного Іосафата; святого преподобного Григорія Декаполіта;
- 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
- 22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;
- 23 листопада — святих святителів Амфілохія і Григорія;
- 24 листопада — святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;
- 25 листопада — святого священномученика Климента;
- 26 листопада — святого преподобного Аліпія стовпника;
- 27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія;
- 28 листопада — святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
- 29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;
- 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.
Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2024 року