Собор архістратига Михаїла та Андрія Первозванного: церковний календар на листопад 2024 року

Собор архістратига Михаїла цього року припадає на 8 листопада, а Введення в храм Пресвятої Богородиці тепер відзначаємо 21 листопада. Які ще нові дати церковних свят у листопаді 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.