Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Собор архістратига Михаїла та Андрія Первозванного: церковний календар на листопад 2024 року

Фото: Вiкiпедiя

Собор архістратига Михаїла цього року припадає на 8 листопада, а Введення в храм Пресвятої Богородиці тепер відзначаємо 21 листопада. Які ще нові дати церковних свят у листопаді 2024 року після переходу ПЦУ на новоюліанський календар.

Related video

Календар церковних свят на листопад 2024 року:

  • 1 листопада — блаженного священномученика Теодора; святих безсрібрібників Косьми і Дам'яна;
  • 2 листопада — святих мучеників Ахіндіна, Пігасія, Афтонія, Елпідифора і Анемподиста;
  • 3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосипа та Айтала;
  • 4 листопада — святого преподобного Іоакінія Великого; святих мучеників Никандра і Єрмея;
  • 5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими;
  • 6 листопада — святого сповідника Павла, архієпископа Царгородського;
  • 7 листопада — святих 33-х мучеників у Мелітині;
  • 8 листопада — Собор архістратига Михаїла;
  • 9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;
  • 10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;
  • 11 листопада — святих мучеників Міни, Віктора і Вікентія; святого преподобного сповідника Теодора Студита;
  • 12 листопада — святого священномученика Йосафата;
  • 13 листопада — святого святителя Іоанна Златоустого, архієпископа Царгородського;
  • 14 листопада — святого апостола Филипа;
  • 5 листопада — Початок Різдвяного посту; святих мучеників і сповідників Гурія, Самона, Авіва;
  • 16 листопада — святого апостола і євангеліста Матвія;
  • 17 листопада — святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
  • 18 листопада — святих мучеників Платона і Романа;
  • 19 листопада — святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
  • 20 листопада — блаженного преподобного Іосафата; святого преподобного Григорія Декаполіта;
  • 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
  • 22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;
  • 23 листопада — святих святителів Амфілохія і Григорія;
  • 24 листопада — святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;
  • 25 листопада — святого священномученика Климента;
  • 26 листопада — святого преподобного Аліпія стовпника;
  • 27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія;
  • 28 листопада — святого преподобномученика Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
  • 29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;
  • 30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.

Також Фокус писав календар церковних свят на жовтень 2024 року