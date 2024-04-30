Для Победы: в сети появился проморолик ко Дню украинской вышиванки (видео)

Всемирный день украинской вышиванки отмечается по всему миру в третий четверг мая, который в этом году приходится на 16 число.

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"Вышиваем Победу" — такое название дали тематическому проморолику ко Дню украинской вышиванки организаторы этого праздника. Видео они разместили 30 апреля на своем официальном аккаунте в Facebook.

"Нынешний лозунг праздника в очередной раз напоминает всем украинцам о том, что каждый из нас должен стать символической "нитью", которая ежедневно настойчиво "вышивает" украинскую Победу. Большими и малыми "стежками". С верой, надеждой и любовью — как это делали когда-то наши предки", — отметила соучредитель Всемирного дня вышиванки Леся Воронюк.

Красной нитью в содержании промо прослеживается идея объединения нации ради победы, а основными героями стали военнослужащие ТРО "Медиа", которые борются за свободу и независимость Украины с помощью FPV-дронов. Военные из этого структурного подразделения Сил обороны стали членами творческого коллектива, авторами ролика: продюсер, полковник Алексей Дмитрашковский; сценаристка Леся Воронюк, режиссер Александр Ткачук, художественный руководитель Ахтем Сеитаблаев; композитор Мария Яремак; актер Максим Девизоров.

Напомним, что Всемирный день украинской вышиванки отмечается по всему миру в третий четверг мая, который в этом году приходится на 16 число.

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