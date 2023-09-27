Средневековая писанка: житель Волыни обнаружил на огороде артефакт XI-XII веков (фото)

Ценную находку вымыл из-под земли дождь. В местном музее рассказали, что такую писанку можно было бы дорого продать на черном рынке.

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Украинец случайно нашел на своем огороде средневековую писанку. Он решил показать яйцо специалистам, которые установили возраст и ценность артефакта. Деталями в комментарии ZAXID.NET поделился заведующий отделом древней истории Волынского краеведческого музея Тарас Верба.

Житель села Древини в Волынской области Александр Мищук возился на огороде, когда заметил вымытое дождем из-под земли глиняное яйцо. Мужчина не растерялся и обратился к знакомому краеведу, который и посоветовал ему показать находку музею. Специалисты осмотрели артефакт и определили, что писанке примерно тысяча лет.

Фото средневековой писанки, найденной на Волыни Фото: Волынский краеведческий музей

"Писанка меньше, чем обычное куриное яйцо, ее длина составляет 4,5 сантиметра. В полости яйца есть глиняное, или же каменное калатальце. Скорее всего, изделие не было игрушкой или обычной бытовой вещью. Вероятно, это изделие, связанное с религией", — рассказал Верба.

Фото средневековой писанки, найденной на Волыни Фото: Волынский краеведческий музей

По его словам, цена таких писанок на черном рынке высока, поэтому, отдав ценную находку бесплатно, Мищук сделал музею "большую услугу". В ближайшее время ценный экспонат станет частью новой экспозиции.

Фото средневековой писанки, найденной на Волыни Фото: Волынский краеведческий музей

Пресс-служба музея Волынского краеведческого музея 27 сентября проинформировала, что найденная глиняная писанка была создана в XI-XII веках.

"Изделие снаружи покрыто глазурью и росписями, а внутри имеет калатальце", — говорится в публикации.

Фото средневековой писанки, найденной на Волыни Фото: Волынский краеведческий музей

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