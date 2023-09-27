С большими глазами и очаровательными ушами. Ученые засняли "призрака", парящего в глубинах океана (видео)

Исследователи показали кадры удивительного существа, скрывающегося под толщей воды на глубине около 3 000 метров.

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В сумеречной зоне океана под толщей воды скрывается множество удивительных, а порой и чрезвычайно опасных животных. Иногда, во время глубоководных погружений, ученым удается не только увидеть их, но и понаблюдать за их поведением, пишет Science Alert.

Так произошло и в этот раз, во время погружения на борту E/V Nautilus Ocean Exploration Trust, когда команда заметила безмятежно покачивающегося перед их дистанционно управляемым аппаратом (ROV) удивительный экземпляр. Отметим, во время погружения ученые исследователи изучали подводную гору, расположенную на глубине 2 665 метров под водой.

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Авторы исследования отмечают, им удалось понаблюдать за восхитительным осьминогом под названием Дамбо (Grimpoteuthis). Представители этого вида, как правило, вырастают до 20-30 сантиметров в длину. Эти головоногие известны своими коренастыми руками, торчащими из широкой юбки, двумя большими глазами и очаровательными "ушами", благодаря которым они и получили свое прозвище.

На кадрах видно, как осьминог изящно скользит в темноте, буквально в нескольких метрах от морского дна. Для этого он использует свои выступающие из мантии плавники, благодаря чему, ему удается толкать свое тело с наименьшими усилиями. Ученые отмечают, что представители этого вида обитают на большой глубине, а потому им приходится изрядно беречь силы, ведь здесь не так уж часто попадаются моллюски, изоподы или червяки, которыми может полакомиться Дамбо.

Известно, что далекие предки этих существ избавились от множества приспособлений, которыми обладают их родственники, чтобы выжить в суровой сумеречной зоне океана. У них не чернильных мешочков, способных помочь защититься и убежать от хищников, также эти существа потеряли мерцающую кожу ослепительных хромофоров, которые некогда использовали ее, чтобы общаться и маскироваться. Теперь этим полупрозрачным существам, будто призракам, приходится блуждать в темноте морских глубин.

Отметим, что исследование проходило в черте национального морского памятника Папаханаумокуакеа к северо-западу от Гавайских островов. Ученые стремятся изучить местную биологию и геологию, так как до сих пор нам слишком мало известно об этом удивительном морском регионе.

Ранее Фокус писал о том, что человек и осьминог похожи: ученые обнаружили новую общую особенность.