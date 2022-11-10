Истерички подводного мира. Ученые обнаружили, что осьминоги бросают друг в друга раковинами (видео)

Исследования показывают, головоногие способны не только бросаться предметами, но и бить ими других осьминогов.

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Ученые, изучающие поведение диких осьминогов у побережья Австралии, обнаружили, что осьминоги в дикой природе швыряют друг в друга илом, водорослями, ракушками, а иногда и едой, пишет New Atlas.

Отметим, что головоногие не единственные животные, способные бросать предметы в цели. Однако исследователям до сих пор не совсем понятны мотивы такого поведения.

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В новом исследовании ученые из Сиднейского университета использовали камеры GoPro для съемки поведения осьминогов в морском заповеднике в заливе Джервис на восточном побережье Австралии. На кадрах, собранных командой, ученые увидели, как дикие осьминоги швыряют разные предметы в разных сценариях, а время от времени даже бьют друг друга.

По словам автора исследования профессора Питера Годфри-Смита, во время наблюдений они обнаружили, как некоторые осьминоги бросаются остатками еды и другими материалами, по видимому, пытаясь очистить пространство. В другом сценарии самка осьминога бросала в самца илом, когда он пытался с ней спариться, но головоногий оказался шустрым и смог уклониться от нападок. В третьем сценарии осьминог бросался илом в одну из исследовательских камер и рыб по соседству.

Любопытно, что большинство бросков не задевали других. По словам Годфри-Смит, только в меньшинстве случаев другие осьминоги или рыбы становятся мишенями. Исследователи предполагают, что с помощью разбрасывания предметов осьминоги пытаются очертить границы личного пространства.

Головоногие на ряду с приматами, слонами, мангустами и птицами способны кидать предметы, однако то, как они это делают кардинально отличается. Головоногие собирают и направляют предметы с помощью щупалец, однако предметы приводятся в движение с помощью струй воды, которые осьминоги выбрасывают через свои сифоны.

Исследователи также отмечают, что самки чаще бросаются предметами, чем самцы. Также ученые предполагают, что существует некая связь между цветом осьминога и его способностью метать. Это подтверждает более ранее исследование, в ходе которого ученые обнаружили, что более темные осьминоги ведут себя более агрессивно.

Наблюдения показали, что головоногие с однородным темным или серым цветом чаще метают предметы с большей силой, осьминоги с узором (светлые и темные глаза) чаще бросают предметы с меньшей энергией.

Ранее Фокус писал о том, что осьминоги уничтожают себя после спаривания — ученые объяснили, почему так происходит.