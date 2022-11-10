Істерички підводного світу. Вчені виявили, що восьминоги кидають одне в одного раковинами (відео)

Дослідження показують, що головоногі здатні не тільки кидатися предметами, а й бити ними інших восьминогів.

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Учені, які вивчають поведінку диких восьминогів біля узбережжя Австралії, виявили, що восьминоги в дикій природі жбурляють одне в одного мулом, водоростями, черепашками, а іноді і їжею, пише New Atlas.

Зазначимо, що головоногі — не єдині тварини, здатні кидати предмети в цілі. Проте дослідникам досі не зовсім зрозумілі мотиви такої поведінки.

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У новому дослідженні вчені з університету Сіднея використовували камери GoPro для зйомки поведінки восьминогів у морському заповіднику в затоці Джервіс на східному узбережжі Австралії. На кадрах, зібраних командою, вчені побачили, як дикі восьминоги жбурляють різні предмети в різних сценаріях, а іноді навіть б'ють одне одного.

За словами автора дослідження професора Пітера Годфрі-Сміта, під час спостережень вони виявили, як деякі восьминоги кидаються залишками їжі й іншими матеріалами, мабуть, намагаючись очистити простір. В іншому сценарії самка восьминога кидала в самця мулом, коли він намагався з нею спаритися, але головоногий виявився спритним і зміг ухилитися від нападок. У третьому сценарії восьминіг кидався мулом в одну з дослідницьких камер і риб по сусідству.

Цікаво, що більшість кидків не зачіпали інших. За словами Годфрі-Сміта, лише в меншості випадків інші восьминоги чи риби стають мішенями. Дослідники припускають, що розкиданням предметів восьминоги намагаються окреслити межі особистого простору.

Головоногі поруч із приматами, слонами, мангустами та птахами здатні кидати предмети, але те, як вони це роблять, кардинально відрізняється. Головоногі збирають і направляють предмети за допомогою щупалець, проте предмети наводяться за допомогою струменів води, які восьминоги викидають через свої сифони.

Дослідники також зазначають, що самки частіше кидаються предметами, ніж самці. Також учені припускають, що існує певний зв'язок між кольором восьминога та його здатністю кидатися. Це підтверджує раніше дослідження, під час якого вчені виявили, що темніші восьминоги поводяться агресивніше.

Спостереження показали, що головоногі з однорідним темним або сірим кольором частіше метають предмети з більшою силою, восьминоги з візерунком (світлі й темні очі) частіше кидають предмети з меншою енергією.

Раніше Фокус писав про те, що восьминоги знищують себе після спарювання, — вчені пояснили, чому так відбувається.