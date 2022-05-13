Восьминоги знищують себе після спарювання: вчені з'ясували, чому це відбувається

Дослідники вважають, що спаровування викликає появу різних гормонів, які дають сигнал до самознищення.

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Восьминоги стають сиротами в ранньому віці. Після відкладання яєць самка восьминога перестає їсти й починає калічити себе, що призводить до її смерті. За кілька місяців помирає й самець восьминога. Вчені знайшли пояснення такому дивному явищу в житті цих головоногих молюсків, повідомляє ScienceAlert.

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Уже 80 років існує теорія, що спарювання восьминогів якось запускає процес самознищення на молекулярному рівні всередині цих морських істот. Тепер учені з університету Чикаго з'ясували, що спарювання, ймовірно, перетворює кілька важливих біохімічних шляхів, заснованих на холестерині, на різні гормони в самок восьминогів.

Холестерин і восьминоги

"Відомо, що холестерин відіграє важливу роль із точки зору харчування, але також він бере активну участь в інших процесах в організмі. Наприклад, він сприяє виробленню гормонів стресу. Але ми здивувалися, коли з'ясували, що він також відіграє важливу роль у житті восьминогів", — Каже Ян Ван із Чиказького університету.

За словами вчених, деякі попередники холестерину є токсичними для організму, коли їх дуже багато. У такому разі ці генетичні порушення збільшують метаболізм холестерину, що може призвести до серйозних проблем розвитку та поведінки. У людини може проявитися схильність до членоушкодження та відмови від їжі. Найважчі прояви таких порушень можуть бути небезпечними для життя. Ці симптоми нагадують ті, які проявляються в самок восьминогів в останні дні їхнього життя.

[ + – ] Після спарювання самка восьминога перестає їсти й починає калічити себе, що призводить до її смерті Фото: королева Маркл Гарри

Зорова залоза восьминогів і її роль у смерті істоти

Ще в 1977 році вчені з'ясували, що зорова залоза (ендокринний орган у восьминогів і кальмарів) якось грає роль у запрограмованій смерті восьминога. Цей орган можна порівняти з гіпофізом у людини (він виробляє гормони, що впливають на ріст, обмін речовин і репродуктивну функцію).

Зорова залоза розташована між очима восьминога, і цей орган пов'язаний зі статевим розвитком і старінням головоногих молюсків. Якщо його видалити, то самка восьминога може прожити лише кілька місяців після відкладання яєць.

[ + – ] Учені з'ясували, що зорова залоза якось відіграє роль у запрограмованій смерті восьминога Фото: Seneca-Guns

Причина ранньої смерті восьминогів

Дослідження, яке вчені проводили у 2018 році, показало, що коли самка восьминога наближається до своєї смерті, у неї підвищується рівень активності в деяких генах, які контролюють статеві гормони, інсуліноподібні гормони та метаболізм холестерину. У межах нового дослідження ті ж таки вчені вивчили молекули, які виділяє зорова залоза в самок після спарювання. Виявилося, що зорова залоза справді виділяє більше статевих гормонів, інсуліноподібних гормонів і попередників холестерину.

За словами вчених, усі ці молекули можуть відігравати роль у тому, що самка восьминога вмирає.

"Нам здається, що восьминоги проходять через цю послідовність перетворень і просто божеволіють перед самою смертю", — говорить Ван.

За словами вчених, тепер вони знають як мінімум про три незалежні шляхи утворення стероїдних гормонів, які можуть пояснити все, що відбувається з восьминогом. Але таких процесів може бути й більше.

Нагадуємо, що на Великому Бар'єрному рифі вчені виявили рідкісний вид восьминога. Він має яскраво-червоне забарвлення та незвичайне тіло у формі ковдри або плаща.

Також Фокус писав про те, що група вчених висунула нову гіпотезу, за якою земні восьминоги прибули з космосу.

Також учені вважають, що восьминоги й омари є розумними істотами та знайшли цьому докази.