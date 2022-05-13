Осьминоги уничтожают себя после спаривания: ученые выяснили почему это происходит

Исследователи считают, что спаривание вызывает появление различных гормонов, которые дают сигнал к самоуничтожению.

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Осьминоги становятся сиротами в самом раннем возрасте. После откладывания яиц самка осьминога перестает есть и начинает калечить себя, что приводит к ее смерти. Через несколько месяцев умирает и самец осьминога. Ученые нашли объяснение такому странному явлению в жизни этих головоногих моллюсков, сообщает ScienceAlert.

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Уже 80 лет существует теория, что спаривание осьминогов каким-то образом запускает процесс самоуничтожения на молекулярном уровне внутри этих морских существ. Теперь же ученые из Чикагского университета выяснили, что спаривание, вероятно, превращает несколько важных биохимических путей, основанных на холестерине, в различные гормоны у самок осьминогов.

Холестерин и осьминоги

"Известно, что холестерин играет важную роль с точки зрения питания, но также он принимает активное участие в других процесса в организме. Например, он способствует выработке гормонов стресса. Но мы удивились, когда выяснили, что он также играет важную роль в жизни осьминогов", — говорит Ян Ван из Чикагского университета.

По словам ученых, некоторые предшественники холестерина являются токсичными для организма, когда их очень много. В таком случае эти генетические нарушения увеличивают метаболизм холестерина, что может привести к серьезным проблемам развития и поведения. У человека может проявиться склонность к членовредительству и отказу от еды. Самые тяжелые проявления таких нарушений могут быть опасными для жизни. Эти симптомы напоминают те, которые проявляются у самок осьминогов в последние дни их жизни.

[ + – ] После спаривания самка осьминога перестает есть и начинает калечить себя, что приводит к ее смерти Фото: Sky News

Зрительная железа осьминогов и ее роль в смерти существа

Еще в 1977 году ученые выяснили, что зрительная железа (эндокринный орган у осьминогов и кальмаров) каким-то образом играет роль в запрограммированной смерти осьминога. Этот орган можно сравнить с гипофизом у человека (он вырабатывает гормоны, которые влияют на рост, обмен веществ и репродуктивную функцию).

Зрительная железа находится между глазами осьминога и этот орган связан с половым развитием и старением головоногих моллюсков. Если его удалить, то самка осьминога может прожить всего несколько месяцев после откладывания яиц.

[ + – ] Ученые выяснили, что зрительная железа каким-то образом играет роль в запрограммированной смерти осьминога Фото: Live Science

Причина ранней смерти осьминогов

Исследование, которое ученые проводили в 2018 году, показало, что в то время, когда самка осьминога приближается к своей смерти, у нее повышается уровень активности в некоторых генах, которые контролируют половые гормоны, инсулиноподобные гормоны и метаболизм холестерина. В рамках нового исследования те же ученые изучили молекулы, которые выделяет зрительная железа у самок после спаривания. Оказалось, что зрительная железа действительно выделяет больше половых гормонов, инсулиноподобных гормонов и предшественников холестерина.

По словам ученых, все эти молекулы могут играть роль в том, что самка осьминога умирает.

"Нам кажется, что осьминоги проходят через эту последовательность превращений и просто сходят с ума перед самой смертью", — говорит Ван.

По словам ученых, теперь они знают, как минимум о трех независимых путях образования стероидных гормонов, которые могут объяснить все, что происходит с осьминогом. Но таких процессов может быть и больше.

Напоминаем, что на Большом Барьерном рифе ученые обнаружили редкий вид осьминога. Он имеет ярко-красный окрас и необычное тело в форме одеяла или плаща.

Также Фокус писал о том, что группа ученых выдвинула новую гипотезу, согласно которой земные осьминоги прибыли из космоса.

Также ученые считают, что осьминоги и омары являются разумными существами и нашли этому доказательства.