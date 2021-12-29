Необычная гипотеза: группа ученых утверждает, что осьминоги прибыли из космоса

Двое ученых в своей научной статье заявляют, что на эволюцию живых существ на Земле существенно повлияли инопланетные вирусы, которые способствовали мутациям в земных организмах.

Австралийский иммунолог Эдвард Стил и британский астроном и астробиолог Чандра Викрамасингх пришли к выводу, что на направление эволюции на Земле существенное влияние оказали внеземные организмы. По словам ученых, вирусы, которые принесли с собой кометы, попали на Землю, внедрились в организмы и способствовали эволюционному развитию в разных направлениях, сообщает ScienceAlert.

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"Кометы могут переносить и распространять жизнь в космосе, а жизнь на Земле могла возникнуть и развиться благодаря обломкам комет", — говорит Викрамасингх,

Ученые в своей научной статье говорят о том, что дождь из внеземных ретровирусов сыграл ключевую роль в развитии разнообразия жизни в океанах Земли примерно 500 млн лет назад.

"Ретровирусы и другие вирусы, которые попали на Землю из обломков комет, могли добавить новые последовательности ДНК в геномы земных организмов, что привело к их изменениям", — говорят авторы.

Фото: The Verge

По словам ученых, именно полмиллиарда лет назад головоногие моллюски, впервые вытянули свои щупальца из-под своих раковин, и эволюционировали во многообразие размеров и форм за очень короткий период времени.

Генетика головоногих моллюсков, к которым относятся осьминоги, кальмары и каракатицы, такая же странная, как и сами эти существа. Ученые утверждают, что эта генетическая странность может говорить о том, что на их развитие повлияли внеземные организмы.

Ученые говорят, что в этом случае речь идет даже не о вирусах, а о целых геномах, которые попали на Землю в замороженных обломках и потом растаяли в теплых океанах.

"Это могли быть даже замороженные целые зародыши кальмаров и осьминогов, которые попали на Землю несколько миллионов лет назад", — говорят ученые.

Кейт Баверсток из Университета Восточной Финляндии признает, что такая теория имеет право на существование. Но необходимы дополнительные исследования.

"Эта гипотеза с одной стороны новая, а с другой стороны провокационная. Подобные теории могут быть, но нужно проделать еще много работы прежде, чем опровергнуть или подтвердить такие заявления", — говорит Баверсток.

Напоминаем, что ученые обнаружили важную составляющую появления жизни на Земле. Исследователи обнаружили смесь солей, которая могла способствовать образованию первых биомолекул.

Также ученые обнаружили самый старый многоклеточный организм на Земле. Он может быть недостающим звеном в эволюционной истории животных.

Еще ученые не исключают, что во Вселенной могут обитать человекоподобные существа. Исследователи рассказали об конвергентной эволюции и том, как она может действовать в других мирах Вселенной.