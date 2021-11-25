Зеленые человечки. Ученые не исключают, что во Вселенной могут обитать человекоподобные существа

Исследователи рассказали об конвергентной эволюции и том, как она может действовать в других мирах Вселенной.

Научная фантастика, от "Звездных войн" до "Звездного пути", часто изображает инопланетян похожими на людей. Конечно, не исключено, что это может быть связано с деньгами, так как создавать инопланетянина с семью руками дороже, чем заставить зрителя поверить в то, что в далеких галактиках обитает человекоподобная жизнь, пишет IFLS.

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Однако в научном мире есть ученые, которые считают, что инопланетные виды могут эволюционировать в нечто очень близкое к людям. Речь идет об конвергентной эволюции.

Конвергентная эволюция — это когда сходные черты развиваются у видов из разных периодов или регионов, которые биологически не связаны напрямую друг с другом.

Так, к примеру, эхолокация развилась как у летучих мышей, так и у китов, а механизмы полета — у птиц, насекомых, птерозавров и летучих мышей. Также стоит упомянуть и то, как у некоторых разных животных развились колючие выступы, в том числе у ехидн (однопроходные), дикобразов (грызуны) и ежей (ежовые). Несмотря на внешний вид, последний общий предок этих трех видов, скорее всего, существовал во времена динозавров.

Конвергентная эволюция происходит, когда животные и растения вынуждены приспосабливаться к сходным условиям окружающей среды или экологическим нишам. Поэтому, если этот процесс происходит на Земле, то не удивительно, что он может случится и в других местах Вселенной.

"Учитывая количество планет, которых нам удалось и еще предстоит обнаружить, вероятность эволюции жизни аналогичной человеческой действительно довольно высока", — рассказал ученый Саймон Конвей Моррис из Кембриджского университета.

Так что, вполне возможно, что в дальних уголках Вселенной существуют множество человекоподобных существ, которые так же, как и мы, пытаются найти себе подобных.

Но как бы то ни было, не все исследователи с этим согласны.

"Хотя список примеров конвергенции впечатляет, нетрудно найти столь же впечатляющие примеры, демонстрирующие обратное", — отметил эволюционный биолог Джонатан Лосос из Гарвардского университета.

Так, например, рассказывает ученый, бескрылая птица киви может вести образ жизни, подобный барсуку, однако она совсем на него не похожа.

"Добавьте сюда нелетающих и плотоядных попугаев, летучих мышей, которые добывают пищу, разгуливая по лиственной подстилке, и многих других животных, и мы увидим, как эта гипотеза начнет рушиться", — заключил Лосос.

Вопрос, конечно, не решен, и, вероятно, не будет решен до тех пор, пока ученым не удастся найти саму инопланетную жизнь. Однако довольно заманчиво представить себе другие миры, где гуманоидные формы жизни, учатся, работают, веселятся и рассказывают истории так же, как и мы на Земле.