Зелені чоловічки. Учені не заперечують, що у Всесвіті можуть жити людиноподібні істоти

Дослідники розповіли про конвергентну еволюцію і те, як вона може діяти в інших світах Всесвіту.

Наукова фантастика, від "Зоряних війн" до "Зоряного шляху", часто зображує інопланетян схожими на людей. Звичайно, не виключено, що це може бути пов'язане з грошима, оскільки створювати інопланетянина із сімома руками дорожче, ніж змусити глядача повірити в те, що в далеких галактиках є людиноподібне життя, пише IFLS.

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Однак у науковому світі є вчені, які вважають, що інопланетні види можуть еволюціонувати на щось дуже близьке до людей. Йдеться про конвергентну еволюцію.

Конвергентна еволюція — це коли подібні риси розвиваються у видів із різних періодів чи регіонів, які біологічно пов'язані безпосередньо одне з одним.

Так, наприклад, ехолокація розвинулася як у кажанів, так і у китів, а механізми польоту — у птахів, комах, птерозаврів і кажанів. Також варто згадати і те, як у деяких різних тварин розвинулися колючі виступи, зокрема в єхидн (однопрохідні), дикобразів (гризуни) та їжаків (їжакові). Незважаючи на зовнішній вигляд, останній спільний предок цих трьох видів, швидше за все, існував за часів динозаврів.

Конвергентна еволюція відбувається, коли тварини та рослини змушені пристосовуватися до подібних умов навколишнього середовища або екологічних ніш. Тому якщо цей процес відбувається на Землі, то не дивно, що він може трапитися і в інших місцях Всесвіту.

"З огляду на кількість планет, яких нам вдалося і ще доведеться виявити, ймовірність еволюції життя аналогічного до людського справді досить висока", — розповів учений Саймон Конвей Морріс із Кембриджського університету.

Отже, цілком можливо, що в далеких куточках Всесвіту існує безліч людиноподібних істот, які так само, як і ми, намагаються знайти собі подібних.

Але як би там не було, не всі дослідники з цим погоджуються.

"Хоча список прикладів конвергенції вражає, неважко знайти такі ж разючі приклади, що демонструють протилежне", — зазначив еволюційний біолог Джонатан Лосос із Гарвардського університету.

Так, наприклад, розповідає вчений, безкрилий птах ківі може вести спосіб життя, подібний до борсука, проте він зовсім на нього не схожий.

"Додайте сюди нелітальних і м'ясоїдних папуг, кажанів, які добувають їжу, розгулюючи по листяній підстилці, і багатьох інших тварин, і ми побачимо, як ця гіпотеза почне руйнуватися", — сказав Лосос.

Питання, звичайно, не вирішене, і, ймовірно, не буде вирішено доти, доки вченим не вдасться знайти саме інопланетне життя. Однак досить цікаво уявити інші світи, де гуманоїдні форми життя, вчаться, працюють, веселяться і розповідають історії так само, як і ми на Землі.