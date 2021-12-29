Незвичайна гіпотеза: група вчених стверджує, що восьминоги прибули з космосу

Двоє вчених у своїй науковій статті заявляють, що на еволюцію живих істот на Землі суттєво вплинули інопланетні віруси, що сприяли мутаціям у земних організмах.

Австралійський імунолог Едвард Стіл і британський астроном та астробіолог Чандра Вікрамасингх дійшли висновку, що на напрямок еволюції на Землі істотно вплинули позаземні організми. За словами вчених, віруси, які принесли із собою комети, потрапили на Землю, впровадилися в організми та сприяли еволюційному розвитку в різних напрямках, повідомляє ScienceAlert.

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"Комети можуть переносити та поширювати життя в космосі, а життя на Землі могло виникнути та розвинутися завдяки уламкам комет", — говорить Вікрамасингх.

Учені в своїй науковій статті говорять про те, що дощ із позаземних ретровірусів відіграв ключову роль у розвитку різноманітності життя в океанах Землі приблизно 500 млн років тому.

"Ретровіруси й інші віруси, які потрапили на Землю з уламків комет, могли додати нові послідовності ДНК до геномів земних організмів, що призвело до їх змін", — кажуть автори.

Фото: Bridenstine

За словами вчених, саме півмільярда років тому головоногі молюски, які вперше витягли свої щупальця з-під своїх раковин, й еволюціонували в різноманіття розмірів і форм за дуже короткий період часу.

Генетика головоногих молюсків, до яких належать восьминоги, кальмари та каракатиці, така сама дивна, як і самі ці істоти. Учені стверджують, що ця генетична дивина може говорити про те, що на їхній розвиток вплинули позаземні організми.

Учені кажуть, що в цьому випадку йдеться навіть не про віруси, а про цілі геноми, які потрапили на Землю в заморожені уламки і потім розтанули в теплих океанах.

"Це могли бути навіть заморожені цілі зародки кальмарів і восьминогів, які потрапили на Землю кілька мільйонів років тому", — кажуть вчені.

Кейт Баверсток з Університету Східної Фінляндії визнає, що така теорія має право на існування. Але потрібні додаткові дослідження.

"Ця гіпотеза з одного боку нова, а з іншого боку — провокаційна. Подібні теорії можуть бути, але потрібно зробити ще багато роботи перш, ніж спростувати або підтвердити такі заяви", — говорить Баверсток.

Нагадуємо, що вчені виявили важливий складник появи життя Землі. Дослідники виявили суміш солей, яка могла сприяти утворенню перших біомолекул.

Також учені виявили найстаріший багатоклітинний організм Землі. Він може бути відсутньою ланкою в еволюційній історії тварин.

Ще вчені не заперечують, що у Всесвіті можуть жити людиноподібні істоти. Дослідники розповіли про конвергентну еволюцію і те, як вона може діяти в інших світах Всесвіту.