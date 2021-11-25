Крабы, осьминоги и омары - разумные существа: ученые нашли этому доказательства

Независимый обзор научных исследований показал, что десятиногих ракообразных и головоногих моллюсков следует считать разумными существами.

В новый законопроект о защите животных, который рассматривают в парламенте Великобритании, будут включены крабы, осьминоги и омары. Это сделано благодаря обзору специалистов из Лондонской школы экономики и политических наук сотен научных исследований. Эксперты нашли доказательства того, что эти беспозвоночные способны испытывать такие чувства, как боль и страдания, сообщает New Atlas.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Ученые определяют понятие разумности как способность живого существа испытывать чувства и это не только боль, это еще и радость волнение и страдания.

Обзор касался двух групп животных

Специалисты сделали обзор нескольких сотен научных исследований, чтобы проверить разумность у ряда беспозвоночных. Обзор касался двух групп: десятиногие ракообразные, такие как крабы, омары и раки, и головоногие моллюски - осьминоги, кальмары и каракатицы.

Эксперты установили 8 критериев для определения разумности этих морских жителей. Наивысшая степень разумности была установлена у осьминогов, а самая низкая – у наутилоидов, подкласса головоногих моллюсков.

"Проделав большую исследовательскую работу, мы установили, что этих животных следует считать разумными и они должны быть включены в законопроект по защите животных", — говорит Джонатан Берч из Лондонской школы экономики и политических наук.

[ + – ] Омар Фото: wikipedia

На морской промысел это не повлияет

Внесение этих животных в законопроект не повлияет пока на рыболовный промысел и ресторанную индустрию. Эта поправка гарантирует, что в будущем защите этих животных будет уделяться больше внимания, говорится в заявлении правительства Великобритании.

[ + – ] Каракатица Фото: wikipedia

Что нужно запретить?

Но эксперты из Лондонской школы экономики все же дают некоторые рекомендации для того, чтобы изменить методы забоя, в частности это касается раков и омаров. В обзоре говорится, что желательно запретить некоторые методы забоя, среди которых: кипячение живьем, медленное повышение температуры воды, отделение брюшной полости от грудной клетки, или отделение головы от грудной клетки, а также любую другую форму расчленения, пока животное живо.

Также эксперты говорят о том, что, учитывая наличие разумности у морских жителей и соответственно чувств, также следует запретить удалять клешни и глаза у живых моллюсков и ракообразных.