Краби, восьминоги й омари — розумні істоти: вчені знайшли цьому докази

Незалежний огляд наукових досліджень показав, що десятиногих ракоподібних і головоногих молюсків варто вважати розумними істотами.

До нового законопроєкту щодо захисту тварин, який розглядають у парламенті Великобританії, будуть внесені краби, восьминоги й омари. Це зроблено завдяки огляду фахівців із Лондонської школи економіки та політичних наук сотень наукових досліджень. Експерти знайшли докази того, що ці безхребетні здатні відчувати такі почуття, як біль та страждання, повідомляє New Atlas.

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Учені визначають поняття розумності як здатність живої істоти відчувати почуття і це не тільки біль, це ще радість хвилювання і страждання.

Огляд стосувався двох груп тварин

Фахівці зробили огляд кількох сотень наукових досліджень, щоб перевірити розумність у низки безхребетних. Огляд стосувався двох груп: десятиногі ракоподібні, такі як краби, омари та раки, і головоногі молюски — восьминоги, кальмари та каракатиці.

Експерти встановили 8 критеріїв визначення розумності цих морських жителів. Найвища міра розумності була встановлена у восьминогів, а найнижча — у наутилоїдів, підкласу головоногих молюсків.

"Проробивши велику дослідницьку роботу, ми встановили, що цих тварин варто вважати розумними і вони мають бути внесені до законопроєкту щодо захисту тварин", — каже Джонатан Берч із Лондонської школи економіки та політичних наук.

[ + – ] Омар Фото: wikipedia

На морський промисел це не вплине

Внесення цих тварин до законопроєкту не вплине поки що на рибальський промисел і ресторанну індустрію. Ця поправка гарантує, що в майбутньому захисту цих тварин приділятиметься більше уваги, йдеться в заяві уряду Великобританії.

[ + – ] Каракатиця Фото: wikipedia

Що потрібно заборонити?

Але експерти з Лондонської школи економіки все ж таки дають деякі рекомендації для того, щоб змінити методи забою, зокрема це стосується раків та омарів. В огляді йдеться, що бажано заборонити деякі методи вибою, серед яких: кип'ятіння живцем, повільне підвищення температури води, відділення черевної порожнини від грудної клітки, або відділення голови від грудної клітки, а також будь-яку іншу форму розчленування, поки тварина жива.

Також експерти говорять про те, що, враховуючи наявність розумності у морських мешканців і відповідно почуттів, також треба заборонити видаляти клешні й очі в живих молюсків і ракоподібних.