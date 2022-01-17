Схожий на ковдру. На Великому Бар'єрному рифі вчені знайшли рідкісний вид восьминога (відео)

Цим восьминогом виявився Tremoctopus spp, який особливо виділяється яскраво-червоним забарвленням і незвичайним тілом у формі ковдри чи плаща.

На північному сході Австралії над Великим Бар'єрним рифом дослідники натрапили на дуже рідкісний вид восьминога Tremoctopus spp із химерним яскраво-червоним забарвленням. Що вразило вчених найбільше, то це незвичайний вид істоти. Тіло восьминога нагадує ковдру чи плащ, пише IFLS.

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"Як з'ясувалося, ми натрапили на восьминога-ковдру. Ці тварини — вид пелагічних восьминогів, які рідко зустрічаються і проводять весь свій життєвий цикл у відкритому океані. Перший живий самець цього виду був помічений тільки в 2002 році", — розповіла Джасінта Шеклтон, морська біологиня та фахівчиня з рифів.

Варто зазначити, що пелагічні організми — рослини або тварини, котрі мешкають у пелагіалі — у товщі або на поверхні води.

Шеклтон натрапила на молоду самку ковдри-восьминога, коли плавала біля берегів острова Леді-Елліот, коралового острова, що знаходиться на південному краю Великого Бар'єрного рифу. Ці води знаходяться в Зеленій зоні, що суворо охороняється, що робить їх притулком для різноманітної дикої природи (враховуючи рожевих схилів манта), але, за словами Шеклтона, побачити тут самку восьминога — це, безумовно, зустріч, яка буває раз у житті.

Насилу стримуючи своє хвилювання і затримуючи подих під час підводного плавання, Шеклтон, на щастя, все ж таки змогла зробити кілька фото та відеозаписів восьминога, який вражає своєю красою.

Однак, як ми знаємо, краса буває оманлива й ковдра-восьминіг — не виняток, тому що застосовує досить незвичайну мисливську стратегію, відриваючи щупальця від отруйних медуз і використовуючи їх як зброю.

[ + – ] Доросла самка Tremoctopus spp може сягати приблизно 2 м у довжину, а самець всього лише 2,4 см, що є найбільшою розбіжністю в розмірах між представниками двох статей у тваринному царстві.

Доросла самка Tremoctopus spp може досягати майже 2 м завдовжки, а самець всього лише 2,4 см, що є найбільшою розбіжністю в розмірах між представниками двох статей у тваринному царстві. Тому не дивно, що процес спарювання у цього виду відбувається досить важко.

Більше того, для самців спарювання майже завжди є фатальним. У процесі в них відламується модифікована для парування рука, відома як гектокотиль, незабаром після чого вони вмирають.

А ось у Мексиканській затоці дослідники нещодавно знайшли моторошного кальмара, який дуже нагадує інопланетянина. Ця істота з роду Magnapinna мешкає на дуже великих глибинах і про неї мало, що відомо, тому зустріч із цим кальмаром — справжнє диво і представляє для вчених великий інтерес.