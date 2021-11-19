У Мексиканській затоці зняли моторошного, схожого на інопланетянина кальмара (відео)

Через те, що Magnapinna живе на великих глибинах, представники цього виду кальмарів погано вивчені та представляють для вчених великий інтерес.

Під час експедиції в Мексиканській затоці вченим вдалося зробити приголомшливі кадри примарного кальмара з величезними плавниками, що переливаються, і щупальцями, пише Science Alert.

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На сьогоднішній день було зафіксовано менше 20 підтверджених випадків виявлення цього глибоководного головоногого молюска, відомого як Magnapinna.

Учені Національного управління океанічних і атмосферних досліджень помітили цю таємничу істоту на глибині 2385 м під час недавньої експедиції, у ході якої команда досліджувала маловивчені глибоководні райони в західній частині Атлантичного океану біля південно-східних берегів США.

Під час підводних зйомок команда виявила набір ниткоподібних синіх придатків, що пропливають повз їхній дистанційно керований апарат (ROV).

Зазвичай у кальмарів 4 або 5 пари рук і пара щупалець (ловчих рук). Однак на цих кадрах ми можемо спостерігати 8 рук і 2 щупальців, розкинутих за ним. Камера повертається так, щоб показати кальмара в усій його красі: великі плавники істоти, що відходять від основної частини його тіла, яка називається мантією, м'яко колишуться у воді.

Уперше сімейство кальмарів Magnapinnidae було описано у 1998 році, зоологом Майком Веккіоне з Національного музею природної історії (Вашингтон) та Річардом Е. Янгом із Гавайського університету.

Із того часу дослідники описали ще три види Magnapinna. Однак, на думку вчених, цих істот набагато більше, ніж вони думають, і їх ще належить відкрити.

"На всіх руках і щупальцях Magnapinna є подовження, схожі на спагетті. Відрізнити його руки від щупалець справді дуже важко, що дуже незвичайно для кальмара", — заявив Веккіоне.

Представники сімейства Magnapinna широко поширені в глибоководних екосистемах Світового океану, однак їхня точна кількість невідома, оскільки головоногі молюски зустрічаються вкрай рідко.