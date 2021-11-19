В Мексиканском заливе запечатлели жуткого, похожего на инопланетянина кальмара (видео)

Из-за того, что Magnapinna живет на больших глубинах, представители этого вида кальмаров плохо изучены и представляют для ученных большой интерес.

Во время экспедиции в Мексиканском заливе ученым удалось сделать потрясающие кадры призрачного кальмара с огромными переливающимися плавниками и щупальцами, пишет Science Alert.

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На сегодняшний день было зафиксировано менее 20 подтвержденных случаев обнаружения этого глубоководного головоногого моллюска, известного как Magnapinna.

Ученые Национального управления океанических и атмосферных исследований заметили это таинственное существо на глубине 2 385 м во время недавней экспедиции, в ходе которой команда исследовала малоизученные глубоководные районы в западной части Атлантического океана у юго-восточных берегов США.

Во время подводных съемок команда обнаружила набор нитевидных синих придатков, проплывающих мимо их дистанционно управляемого аппарата (ROV).

Обычно у кальмаров 4 или 5 пары рук и пара щупалец (ловчих рук). Однако на этих кадрах мы можем наблюдать 8 рук и 2 щупальца раскинуты позади него. Камера поворачивается так, чтобы показать кальмара во всей его красе: большие плавники существа, которые отходят от основной части его тела, называемой мантией, мягко колышутся в воде.

Впервые семейство кальмаров Magnapinnidae было описано в 1998 году, зоологом Майком Веккионе из Национального музея естественной истории (Вашингтон) и Ричардом Э. Янгом из Гавайского университета.

С того времени исследователи описали еще три вида Magnapinna. Однако, по мнению ученые, этих существ гораздо больше, чем они думают и их еще предстоит открыть.

"На всех руках и щупальцах Magnapinna имеются удлинения, похожие на спагетти. Отличить его руки от щупалец, действительно очень трудно, что весьма необычно для кальмара", — заявил Веккионе.

Представители семейства Magnapinna широко распространены в глубоководных экосистемах Мирового океана, однако их точное количество неизвестно, поскольку головоногие моллюски встречаются крайне редко.