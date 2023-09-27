Середньовічна писанка: мешканець Волині виявив на городі артефакт XI-XII століть (фото)

Цінну знахідку вимив з-під землі дощ. У місцевому музеї розповіли, що таку писанку можна було б дорого продати на чорному ринку.

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Українець випадково знайшов на своєму городі середньовічну писанку. Він вирішив показали яйце спеціалістам, які встановили вік та цінність артефакту. Деталями у коментарі ZAXID.NET поділився завідувач відділу давньої історії Волинського краєзнавчого музею Тарас Верба.

Мешканець села Древині у Волинській області Олександр Міщук порався на городі, коли помітив вимите дощем з-під землі глиняне яйце. Чоловік не розгубився та звернувся до знайомого краєзнавця, який і порадив йому показати знахідку музею. Спеціалісти оглянули артефакт та визначили, що писанці приблизно тисяча років.

Фото середньовічної писанки, знайденої на Волині Фото: Волинський краєзнавчий музей

"Писанка менша, ніж звичайне куряче яйце, її довжина становить 4,5 сантиметри. У порожнині яйця є глиняне, або ж кам'яне калатальце. Скоріше за все, виріб не був іграшкою чи звичайною побутовою річчю. Імовірно, це виріб, пов'язаний з релігією", — розповів Верба.

Фото середньовічної писанки, знайденої на Волині Фото: Волинський краєзнавчий музей

З його слів, ціна таких писанок на чорному ринку висока, тож, віддавши цінну знахідку безплатно, Міщук зробив музею "велику послугу". Найближчим часом цінний експонат стане частиною нової експозиції.

Фото середньовічної писанки, знайденої на Волині Фото: Волинський краєзнавчий музей

Пресслужба музею Волинського краєзнавчого музею 27 вересня проінформувала, що знайдена глиняна писанка була створена у XI-XII століттях.

"Виріб зовні покритий поливою та розписами, а всередині має калатальце", — йдеться в публікації.

Фото середньовічної писанки, знайденої на Волині Фото: Волинський краєзнавчий музей

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