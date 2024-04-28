Создавала три месяца: мастерица из под Львова создала самую большую в Украине вышитую писанку (фото)

В общем Галина Ковальская создала десять вышитых писанок разных размеров. Ей помогали дети, которые вышили более 400 маленьких писанок для украшения.

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28 апреля на центральной площади Жолквы, что на Львовщине, зафиксировали новый рекорд Украины. Установила его местная жительница Галина Ковальская, которая изготовила 10 вышитых писанок к Пасхе. Самую большую писанку она назвала "Мозаичной", ведь ее украшают маленькие вышитые писанки, которые создают неповторимый узор. Об этом пишет Lviv.Media.

Это уже второй рекорд Галины Ковальской. Ранее мастерица уже попала в книгу рекордов Украины, создавая елочные украшения из ручной старинной и современной украинской вышивки, которые украшали главную елку Жолквы.

На создание писанки понадобилось три месяца. Кроме нее Галина вышивала еще девять писанок разного формата. Их выставили на центральной площади города Жолква, где и зафиксировали рекорд Украины. Рекорд называется "Украинская писанка сильнее рашистского танка: объединяет нас и ведет к Победе".

Галина Ковальская возле рекордной писанки Фото: Жовковский городской совет

Самую большую вышитую писанку она создала вместе с местными детьми. Высота писанки — полтора метра, состоит она из 480 меньших писанок, которые вышили ее помощники.

"Я назвала "Мозаичная писанка", наши учителя назвали ее "Писанковое чудо". В ней приняло участие 200 детей. Дети вышили 472 писанки. Дети мне поверили, вышили, принесли — моя работа была только сделать картинку, которую вы сегодня видите из тех писанок. 700 метров шнурка ушло, два килограмма клея и очень много бусин", — рассказала мастерица о своей работе.

Писанки на главной площади Жолквы Фото: Жовковский городской совет

Напомним, 28 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, после которого начинается Страстная седмица. Каждый день, который остается до Пасхи, называется Великим, имеет свои приметы, традиции и даже обряды.

И на каждый день Страстной седмицы есть список дел, которые должны делать верующие, чтобы все успеть до Пасхи, которую в этом году празднуют 5 апреля.