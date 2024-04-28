Створювала три місяці: майстриня із Львівщини створила найбільшу в Україні вишиту писанку (фото)

Загалом Галина Ковальська створила десять вишитих писанок різних розмірів. Їй допомагали діти, які вишили понад 400 маленьких писанок для оздоби.

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28 квітня на центральній площі Жовкви, що на Львівщині, зафіксували новий рекорд України. Встановила його місцева мешканка Галина Ковальська, яка виготовила 10 вишитих писанок до Великодня. Найбільшу писанку вона назвала "Мозаїчною", адже її прикрашають маленькі вишиті писанки, які створюють неповторний візерунок. Про це пише Lviv.Media.

Це вже другий рекорд Галини Ковальської. Раніше майстриня вже потрапила до книги рекордів України, створюючи ялинкові прикраси із ручної старовинної та сучасної української вишивки, які прикрашали головну ялинку Жовкви.

На створення писанки знадобилося три місяці. Окрім неї Галина вишивала ще дев’ять писанок різного формату. Їх виставили на центральній площі міста Жовква, де й зафіксували рекорд України. Рекорд має назву "Українська писанка сильніша за рашистський танк: єднає нас та веде до Перемоги".

Галина Ковальська біля рекордної писанки Фото: Жовківська міська рада

Найбільшу вишиту писанку вона створила разом із місцевими дітьми. Висота писанки — півтора метра, складається вона з 480 менших писанок, які вишили її помічники.

"Я назвала "Мозаїчна писанка", наші вчителі назвали її "Писанкове диво". В ній взяло участь 200 дітей. Діти вишили 472 писанки. Діти мені повірили, вишили, принесли — моя робота була тільки зробити картинку, яку ви сьогодні бачите з тих писанок. 700 метрів шнурка пішло, два кілограми клею і дуже багато намистин", — розповіла майстриня про свою роботу.

Писанки на головній площі Жовкви Фото: Жовківська міська рада

Нагадаємо, 28 квітня християни східного обряду святкують Вербну неділю, після якої починається Страсна седмиця. Кожен день, що залишається до Великодня, називається Великим, має свої прикмети, традиції та навіть обряди.

І на кожен день Страсної седмиці є список справ, які мають робити віряни, що все встигнути до Великодня, який цьогоріч святкують 5 квітня.