Страсний тиждень 2024: що потрібно знати про кожен день останнього тижня перед Великоднем

Останні дні до Великодня мають особливе значення для вірян, оскільки кожен із них наповнений особливим змістом.

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28 квітня християни східного обряду святкують Вербну неділю, після якої починається Страсна седмиця. Кожен день, що залишається до Великодня, називається Великим, має свої прикмети, традиції та навіть обряди. Фокус зібрав усе, що про це відомо.

Великий понеділок

Цього дня Христос прокляв деревом смоковниці, яке багато років не давало плодів, і воно зів'яло на очах у тих, хто був поруч з Ісусом. Цей вчинок трактують як нагадування про те, що жити потрібно так, щоб приносити користь Богові й людям, а в смертну годину не виявитися духовно порожнім і безплідним.

Також цього дня згадується старозавітний патріарх Йосип, проданий братами до Єгипту, як прообраз Ісуса Христа, який страждає...

У Великий понеділок заведено наводити лад у домі та розбирати мотлох, що накопичився за рік. Все зайве викидають, щоб звільнити в житті місце для чогось нового. Особливу увагу приділяють миттю вікон — зустрічати Великдень із брудними вікнами вважається поганою прикметою.

Господині також намагалися прибрати всі зіпсовані продукти, щоб на людей, город і худобу не напало псування.

Наші предки вірили, що посаджені у Великий понеділок рослини дадуть багатий урожай. На останнє натякала і погода: якщо небо чисте, а сонце — ясне, то і сходи цього року швидко з'являться.

Заборонялося співати і танцювати, а також лаятися, сваритися і лихословити.

Що стосується меню, то в понеділок можна їсти хліб, овочі, фрукти. Деякі віряни, які дотримуються посту, і зовсім відмовляються цього дня від їжі.

Великий вівторок

У вівторок на богослужіннях, які відбуваються в церквах, розповідається про те, як Ісус розмовляв із людьми в храмі Єрусалима, про його притчі учням, воскресіння мертвих і Страшний суд, де кожен відповість за свої земні гріхи.

Щодо побуту, то на другий день Страсної седмиці господині прали, штопали та шили. Це день для того, щоб перебрати шафи і прибрати звідти зайві речі, які можна передати на благодійність або на переробку. Одяг, куплений у Великий вівторок, довго прослужить.

Цього дня прийнято починати планувати великоднє застілля і закуповувати всі продукти для нього. Робити це раніше вівторка — погана прикмета. До недільного столу готували скатертину. Вона має бути білосніжна та ідеально чиста. Люди вірили, що якщо на великодньому столі скатертина буде брудна, то весь рік на сім'ю чекають невдачі.

У вівторок збирали трави, які залишилися після зими, і готували з них чаї та відвари. Робити це мали били виключно господині, чоловіків до цього таїнства не пускали.

У цей день можна їсти гарячу їжу без олії.

Дощ цього дня — до врожаю грибів. Ясна погода обіцяла гарний урожай пшениці.

У Великий вівторок господині перуть і лагодять одяг Фото: furnishhome

Велика середа

Цього дня один з апостолів Ісуса, Юда Іскаріот, вирішив продати свого вчителя за 30 срібняків. Марія Магдалина в середу омила ноги Христа, витерла їх своїм волоссям, змастивши їх миром. У храмі востаннє на Страсному тижні читається молитва з поклонами. Велика середа — найкращий день для сповіді.

Оскільки середа — переддень Чистого четверга, то цього дня починали генеральне прибирання будинку.

Цього дня вибирали і купували яйця для фарбування, всі інші продукти були куплені напередодні. Вважається, що куплені цього дня яйця довше зберігають свіжість.

У Велику середу готували четвергове мило. Для цього шматок мила виносили на вулицю і залишали на порозі, а наступного дня вранці перед купанням забирали. Вода в Чистий четвер, як вважається, сама по собі цілюща, а миття з таким милом дає змогу позбутися псування і пристріту.

Господарі виносили на ніч на вулицю шматочок хліба. Якщо до ранку він замерзав, це свідчило про те, що і ярі вимерзнуть.

У середу купували яйця для фарбування Фото: Pexels

У цей день вживають їжу без олії.

Великий (Чистий) четвер

Чистий четвер — день, назва якого говорить сама за себе. Починати його заведено з купання до світанку, оскільки наші предки вірили в те, що вода цього дня набуває цілющої сили. Ще одна прикмета пов'язана з красою. Вважали, якщо вмитися рано вранці холодною водою зі срібного посуду, збережеш здоров'я, молодість і привабливість.

Четвертий день Страсної седмиці — останній, коли до Великодня дозволена фізична праця. Цього дня закінчували генеральне прибирання, розпочате напередодні. З дому необхідно було винести все сміття, щоб наступного року не обтяжуватися вантажем старих проблем.

Крім того, господині цього дня пекли паски. Перед замішуванням тіста необхідно помолитися, щоб тісто добре підходило. Готову паску не куштували, оскільки ще триває Великий піст. Жінки дивилися, якою вона вийшла. Якщо рум'яна — на щастя й удачу, підгоріла — чекали неприємностей.

У Чистий четвер також заведено причащатися, очищати духовні помисли і класти на стіл хліб та освячену сіль.

Увечері цього дня починається одна з найдовших служб у році, "Дванадцять Євангелій" (12 частин із чотирьох Євангелій), на якій згадують страждання Христа.

У Чистий четвер вода має особливу цілющу силу

Велика (Страсна) п'ятниця

Цей день — найсуворіший на тижні. Саме в п'ятницю Христос прийняв свої останні земні страждання і був розіп'ятий на хресті. Тому будь-які веселощі, пісні та музика категорично заборонені. Гучні вечірки та свята — неповага до жертви Христової, вважається, що на учасників таких збіговиськ чекають біди. Наші пращури казали: "хто сміється в п'ятницю, проплаче цілий рік".

Також не можна робити роботу по дому, крім справ на кухні. Саме в п'ятницю прийнято пекти паски та хліб і фарбувати яйця. Вважається, що приготована цього дня випічка довго буде м'якою і свіжою.

Цього дня ті, хто постять, не їдять абсолютно нічого аж до виносу плащаниці. Плащаниця — плат великого розміру із зображенням тіла Ісуса Христа в труні. За переказами, Йосип з Аримафеї загорнув тіло Ісуса Христа після Його хресних страждань і смерті в Туринську Плащаницю.

Що стосується прикмет, то яка погода стоїть цього дня, такою буде і вся весна.

П'ятниця — найсуворіший день Страсного тижня Фото: Соцсети

Велика (Тиха) субота

В останній день Великого посту заборонено шуміти, веселитися і сваритися не прийнято. Цього дня не радять брати і давати гроші в борг, інакше можна свій достаток комусь випадково віддати.

Поганою прикметою вважається робота по дому та на городі. Свій час господині присвячують приготуванню великодньої трапези, щоб у Світлу неділю не витрачати час на готування. Можна займатися прикрашанням оселі або сходити до церкви, щоб освятити паски, паски та четвергову сіль.

Вірили, що відвідування нічної служби, яка починається в суботу пізно ввечері, обіцяє щасливе життя.

Священики вже цього дня одягають світлі святкові облачення. Увечері в суботу служать Святу Літургію, після якої оголошують щасливу звістку про воскресіння Христа.

Раніше Фокус писав, коли православні християни відзначатимуть велике свято