Великдень 2024: у яку дату православні християни відзначатимуть велике свято

Система розрахунку дати Великодня досить складна і враховує кілька важливих моментів. Цього року різниця між католицьким і православним Великоднем — 5 тижнів.

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Після того як українська православна церква перейшла на новоюліанський календар, звичні дати православних свят змінилися, посунувшись на два тижні назад. Тепер багато церковних свят обидві гілки християнства (католицька і православна) відзначають приблизно одночасно. Однак із Великоднем усе по-іншому. Цього року різниця між датами свята для православних і католиків — понад місяць. У 2024-му в Україні Великдень відзначатимуть 5 травня, пише "Еспресо".

Що таке новоюліанський календар?

Новоюліанський календар — це поєднання григоріанського календаря з юліанською пасхалією. Першим його запропонував сербський астроном і фізик Мілутін Міланкович. Використання затвердив 1923 року Вселенський патріарх Мелетій IV. Наразі цей календар активно застосовують у православній церкві, оскільки він дає змогу усунути розбіжності цивільного (григоріанського) та церковного календаря, однак лише щодо фіксованих дат, а не щодо врахування пасхаліями. Пасхалія — це методика визначення дати Великодня, яку 325 року затвердив Нікейський собор ще єдиної тоді церкви. Собор встановив, що Великдень має відзначатися в першу неділю після першого повного місця після весняного рівнодення.

Як визначається дата Великодня?

Ця дата не є стабільною і змінюється з року в рік. Вона відраховується від першого повного місяця весняного сонцестояння і обов'язково припадає на неділю після завершення 40-денного Великого посту.

За інформацією ВВС, Великдень за Григоріанським календарем у 45% випадків відзначають на тиждень раніше, ніж за Юліанським. У 30% випадків Великдень збігається (так буде 2025 року), 5% — різниця в чотири тижні, 20% — різниця аж у 5 тижнів (як 2024 року). Цього року католики вже відсвяткували Великдень 31 березня.

"Принцип обчислення Великодня в загальних рисах однаковий. Як православні, так і католики обчислюють, коли святкувати Великдень, за певними показниками: сонячне весняне рівнодення, календар місяця (тобто береться до уваги, коли перший повний весняний місяць), це обов'язково повинна бути неділя і після іудейського Великодня", — пояснив журналістам протоієрей, голова інформаційно-видавничого центру Волинської єпархії ПЦУ Віталій Собко.

Раніше Фокус писав, що патріарх Варфоломій закликав православних і католиків святкувати Великдень одночасно.