Пасха 2024: когда православные христиане будут отмечать великий праздник

Система рассчета даты Пасхи довольно сложная и учитывает несколько важных моментов. В этом году разница между католической и православной Пасхой – 5 недель.

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После того как украинская православная церковь перешла на новоюлианский календарь, привычные даты православных праздников изменились, подвинувшись на две недели назад. Теперь многие церковные праздники обе ветви христианства (католическая и православная) отмечают примерно одновременно. Однако с Пасхой все по-другому. В этом году разница между датами праздника для православных и католиков – больше месяца. В 2024-м в Украине Пасху будут отмечать 5 мая, пишет "Эспрессо".

Что такое новоюлианский календарь?

Новоюлианский календарь – это сочетание григорианского календаря с юлианской пасхалией. Первым его предложил сербский астроном и физик Милутин Миланкович. Использование утвердил в 1923 Вселенский патриарх Мелетий IV. Сейчас этот календарь активно применяют в православной церкви, поскольку он позволяет устранить разногласия гражданского (григорианского) и церковного календаря, однако только в отношении фиксированных дат, а не касающихся учета пасхалиями. Пасхалия – это методика определения даты Пасхи, которую в 325 году утвердил Никейский собор еще единственной тогда церкви. Собор установил, что Пасха должна отмечаться в первое воскресенье после первого полного места после весеннего равноденствия.

Как определяется дата Пасхи?

Эта дата не является стабильной и меняется из года в год. Она отсчитывается от первого полнолуния весеннего солнцестояния и обязательно припадает на воскресенье по завершении 40-дневного Великого поста.

По информации ВВС, Пасху по Григорианскому календарю в 45% случаев отмечают на неделю раньше, чем по Юлианскому. В 30% случаев Пасха совпадает (так будет в 2025 году), 5% – разница в четыре недели, 20% – разница аж в 5 недель (как в 2024 году). В этом году католики уже отпраздновали Пасху 31 марта.

"Принцип вычисления Пасхи в общих чертах одинаков. Как православные, так и католики вычисляют, когда праздновать Пасху, по определенным показателям: солнечное весеннее равноденствие, календарь месяца (т.е. принимается во внимание, когда первый полный весенний месяц), это обязательно должно быть воскресенье и после иудейской Пасхи", – объяснил журналистам протоиерей, глава информационно-издательского центра Волынской епархии ПЦУ Виталий Собко.

Ранее Фокус писал, что патриарх Варфоломей призвал православных и католиков праздновать Пасху одновременно.