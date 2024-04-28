Страстная неделя 2024: что нужно знать о каждом дне последней недели перед Пасхой

Последние дни до Пасхи имеют особое значение для верующих, поскольку каждый из них наполнен особым смыслом.

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28 апреля христиане восточного обряда празднуют Вербное воскресенье, после которого начинается Страстная седмица. Каждый день, который остается до Пасхи, называется Великим, имеет свои приметы, традиции и даже обряды. Фокус собрал все, что об этом известно.

Великий понедельник 2024

В этот день Христос проклял деревом смоковницы, которое много лет не давало плодов, и оно завяло на глазах у тех, кто был рядом с Иисусом. Этот поступок трактуется как напоминание о том, что жить нужно так, чтобы приносить пользу Богу и людям, а в смертный час не оказаться духовно пустым и бесплодным.

Также в этот день вспоминается ветхозаветный патриарх Иосиф, проданный братьями в Египет, как прообраз страдающего Иисуса Христа

В Великий понедельник принято наводить порядок в доме и разбирать накопившийся за год хлам. Все лишнее выбрасывают, чтобы освободить в жизни место для чего-то нового. Особое внимание уделяется мытью окон — встречать Пасху с грязными окнами считается дурной приметой.

Хозяйки также старались убрать все испорченные продукты, чтобы на людей, огород и скотину не напала порча.

Наши предки верили, что посаженные в Великий понедельник растения дадут богатый урожай. На последнее намекала и погода: если небо чистое, а солнце — ясное, то и всходы в этом году быстро появятся.

Запрещалось петь и танцевать, а также ругаться, ссориться и сквернословить.

Что касается меню, то в понедельник можно есть хлеб, овощи, фрукты. Некоторые верующие, которые соблюдают пост, и вовсе отказываются в этот день от еды.

Великий вторник 2024

Во вторник на богослужениях, которые проходят в церквях, рассказывается о том, как Иисус беседовал с людьми в храме Иерусалима, о его притчах ученикам, воскресении мертвых и Страшном суде, где каждый ответит за свои земные прегрешения.

Что касается быта, то на второй день Страстной седьмицы хозяйки стирали, штопали и шили. Это день для того, чтобы перебрать шкафы и убрать оттуда лишние вещи, которые можно передать на благотворительность или на переделку. Одежда, купленная в Великий вторник, долго прослужит.

В этот день принято начинать планировать пасхальное застолье и закупать все продукты для него. Делать это раньше вторника — плохая примета. К воскресному столу готовили скатерть. Она должна быть белоснежная и идеально чистая. Люди верили, что если на пасхальном столе скатерть будет грязная, то весь год семью ждут неудачи.

Во вторник собирали травы, которые остались после зимы, и готовили из них чаи и отвары. Делать это должны били исключительно хозяйки, мужчин к этому таинству не пускали.

В этот день можно есть горячую еду без масла.

Дождь в этот день – к урожаю грибов. Ясная погода обещала хороший урожай пшеницы.

В Великий вторник хозяйки стирают и чинят одежду Фото: furnishhome

Великая среда 2024

В этот день один из апостолов Иисуса, Иуда Искариот, решил продать своего учителя за 30 серебренников. Мария Магдалина в среду омыла ноги Христа, вытерла их своими волосами, смазав их миром. В храме последний раз на Страстной неделе читается молитва с поклонами. Великая среда – лучший день для исповеди.

Поскольку среда – преддверие Чистого четверга, то в этот день начинали генеральную уборку дома.

В этот день выбирали и покупали яйца для покраски, все остальные продукты были куплены накануне. Считается, что купленные в этот день яйца дольше сохраняют свежесть.

В Великую среду готовили четверговое мыло. Для этого кусок мыла выносили на улицу и оставляли на пороге, а на следующий день утром перед купанием забирали. Вода в Чистый четверг, как считается, сама по себе целительна, а мытье с таким мылом позволяет избавиться от порчи и сглаза.

Хозяева выносили на ночь на улицу кусочек хлеба. Если к утру он замерзал, что это говорило о том, что и яровые вымерзнут.

В среду покупали яйца для окрашивания Фото: Pexels

В этот день употребляют пищу без масла.

Великий (Чистый) четверг 2024

Чистый четверг – день, название которого говорит само за себя. Начинать его принято с купания до рассвета, поскольку наши предки верили в то, что вода в этот день приобретает целебную силу. Еще одна примета связана с красотой. Считали, если умыться рано утром холодной водой из серебряной посуды, сохранишь здоровье, молодость и привлекательность.

Четвертый день Страстной седмицы — последний, когда до Пасхи разрешен физический труд. В этот день заканчивали генеральную уборку, начатую накануне. Из дома необходимо было вынести весь сор, чтобы в следующем году не тяготиться грузом старых проблем.

Кроме того, хозяйки в этот день пекли паски. Перед замешиванием теста необходимо помолиться, чтобы тесто хорошо подходило. Готовую паску не пробовали, поскольку еще продолжается Великий пост. Женщины смотрели, какой она получилась. Если румяная — к счастью и удаче, подгорела — ждали неприятностей.

В Чистый четверг также принято причащаться, очищать духовные помыслы и класть на стол хлеб и освященную соль.

Вечером в этот день начинается одна из самых длинных служб в году, "Двенадцать Евангелий" (12 частей из четырех Евангелий), на которой вспоминают страдания Христа.

В Чистый четверг вода имеет особенную целительную силу

Великая (Страстная) пятница 2024

Этот день – самый строгий на неделе. Именно в пятницу Христос принял свои последние земные страдания и был распят на кресте. Поэтому любое веселье, песни и музыка категорически запрещены. Шумные вечеринки и праздники — неуважение к жертве Христовой, считается, что участников таких сборищ ждут беды. Наши предки говорили: "кто смеется в пятницу, проплачет целый год".

Также нельзя делать работу по дому, кроме дел на кухне. Именно в пятницу принято печь паски и хлеб и красить яйца. Считается, что приготовленная в этот день выпечка долго будет мягкой и свежей.

В этот день те, кто постятся, не едят абсолютно ничего вплоть до выноса плащаницы. Плащаница – плат большого размера с изображением тела Иисуса Христа в гробу. По преданию, Иосиф из Аримафеи завернул тело Иисуса Христа после Его крестных страданий и смерти в Туринскую Плащаницу.

Что касается примет, то какая погода стоит в этот день, такой будет и вся весна.

Пятница – самый суровый день Страстной недели Фото: Соцсети

Великая (Тихая) суббота 2024

В последний день Великого поста запрещено шуметь, веселиться и ссориться не принято. В этот день не советуют брать и давать деньги в долг, иначе можно свой достаток кому-то случайно отдать.

Плохой приметой считается работа по дому и в огороде. Свое время хозяйки посвящают приготовлению пасхальной трапезы, чтобы в Светлое воскресенье не тратить время на готовку. Можно заниматься украшением дома или сходить в церковь, чтобы освятить куличи, пасхи и четверговую соль.

Верили, что посещение ночной службы, которая начинается в субботу поздним вечером, сулит счастливую жизнь.

Священники уже в этот день надевают светлые праздничные облачения. Вечером в субботу служат Святую Литургию, после которой объявляют счастливую весть о воскрешении Христа.

Ранее Фокус писал, когда православные христиане будут отмечать великий праздник