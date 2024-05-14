У вишиванці українського бренду: Олена Зеленська відвідала Сербію (фото)

Перед Днем вишиванки 2024 перша леді продемонструвала особливу сорочку. Її натхненням став автентичний кептарик родом з Опільського етнорегіону.

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Олена Зеленська у вишиванці українського бренду зʼявилася в Сербії. Знімками перша леді ділиться у своєму Instagram.

Для закордонного візиту дружина Володимира Зеленського не вперше обрала вишиванку українського бренду Gaptuvalnya. Це світла сорочка з білою вишивкою, створена для особливої колекції, яка буде представлена до Дня Вишиванки 2024, який цього року відзначають 16 травня. Вбрання натхненне орнаментами, взятими з автентичного кептарика (безрукавний хутряний кожушок, який із давніх часів використовує населення Карпат і Прикарпаття) родом з Опільського етнорегіону.

На ногах першої леді були чорні штани. До образу Олена Зеленська також додала прикраси зі спільної колекції українських брендів Gunia Project x Guzema Jewelry. Волосся дружини українського президента було зібране в охайну зачіску.

Олена Зеленська в Сербії

Візит першої леді розпочався із зустрічі з дружиною президента Сербії Олександра Вучича — Тамарою Вучич. Вони відкрили українську поличку в бібліотеці Белграда, відвідали Белградську фортецю та університет.

"Наша взаємодія набагато ширша й триває вже декілька років. Як активна учасниця Саміту перших леді та джентльменів @summit_flg, пані Вучич дотримується головного принципу нашої спільноти: навіть м’яка сила повинна бути дієвою, особливо коли йдеться про порятунок життів і відновлення справедливості", — розповіла Олена Зеленська.

Олена Зеленська в Сербії

Нагадаємо, Олена Зеленська в білій вишиванці зустрілася з королевою Данії Мері.

Також Фокус писав про історію Дня вишиванки та особливості української вишивки.