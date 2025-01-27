Соломія Вітвіцька показалася з коханим-військовим після тривалої паузи (фото)

І Соломія, і Олексій уже були одружені. Про їхні стосунки офіційно стало відомо у 2024 році.

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Українська телеведуча Соломія Вітвіцька показалася з коханим-військовим Олексієм Ситайлом після тривалої переви. Знімки зірка екрану опублікувала в Instagram.

Підписниця Соломії Вітвіцької запитала, де її коханий.

"Де ваш Олекса? Щось давно вас не бачила разом", — написала користувачка мережі.

На що телеведуча відповіла: "Може хоч голубці допоможуть це виправити".

А в наступній сторі Вітвіцька показала селфі з Олексієм, який сидів перед тарілкою голубців.

Соломія Вітвіцька з коханим Фото: Скріншот Соломія Вітвіцька з коханим Фото: Скріншот

Про стосунки з військовим Соломія Вітвіцька розповіла лише в лютому 2024 року. Чутки про її роман почали ширитися раніше. Тоді зірка екрану заявила, що вона закохана та щаслива.

Відомо, що Олексій Ситайло вже був одружений. Чоловік виховує сина.

Вітвіцька також була заміжня. Після восьми років шлюбу у 2021 році вона розлучилася. Дітей у телеведучої немає.

Обранець Соломії Вітвіцької родом із Житомирської області. Має юридичну освіту. Ситайло працював суддею Середино-Будського районного суду Сумської області. Після початку повномасштабної війни в Україні мобілізувався до лав ЗСУ.

Нагадаємо, Соломія Вітвіцька вперше заговорила про дітей та пояснила, чому досі не народила.

Також Фокус писав про особливу вишиванку, яку приміряла Соломія Вітвіцька.