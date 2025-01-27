Соломия Витвицкая показалась с возлюбленным-военным после длительной паузы (фото)
И Соломия, и Алексей уже были женаты. Об их отношениях официально стало известно в 2024 году.
Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показалась с возлюбленным-военным Алексеем Ситайлом после длительной перевы. Снимки звезда экрана опубликовала в Instagram.
Подписчица Соломии Витвицкой спросила, где ее возлюбленный.
"Где ваш Олекса? Что-то давно вас не видела вместе", — написала пользовательница сети.
На что телеведущая ответила: "Может хоть голубцы помогут это исправить".
А в следующей стори Витвицкая показала селфи с Алексеем, который сидел перед тарелкой голубцов.
Об отношениях с военным Соломия Витвицкая рассказала лишь в феврале 2024 года. Слухи о ее романе начали распространяться раньше. Тогда звезда экрана заявила, что она влюблена и счастлива.
Известно, что Алексей Ситайло уже был женат. Мужчина воспитывает сына.
Витвицкая также была замужем. После восьми лет брака в 2021 году она развелась. Детей у телеведущей нет.
Избранник Соломии Витвицкой родом из Житомирской области. Имеет юридическое образование. Ситайло работал судьей Середино-Будского районного суда Сумской области. После начала полномасштабной войны в Украине мобилизовался в ряды ВСУ.
Напомним, Соломия Витвицкая впервые заговорила о детях и объяснила, почему до сих пор не родила.
Также Фокус писал об особой вышиванке, которую примерила Соломия Витвицкая.