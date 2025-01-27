Соломия Витвицкая показалась с возлюбленным-военным после длительной паузы (фото)

И Соломия, и Алексей уже были женаты. Об их отношениях официально стало известно в 2024 году.

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Украинская телеведущая Соломия Витвицкая показалась с возлюбленным-военным Алексеем Ситайлом после длительной перевы. Снимки звезда экрана опубликовала в Instagram.

Подписчица Соломии Витвицкой спросила, где ее возлюбленный.

"Где ваш Олекса? Что-то давно вас не видела вместе", — написала пользовательница сети.

На что телеведущая ответила: "Может хоть голубцы помогут это исправить".

А в следующей стори Витвицкая показала селфи с Алексеем, который сидел перед тарелкой голубцов.

Соломия Витвицкая с возлюбленным Фото: скріншот Соломия Витвицкая с возлюбленным Фото: скріншот

Об отношениях с военным Соломия Витвицкая рассказала лишь в феврале 2024 года. Слухи о ее романе начали распространяться раньше. Тогда звезда экрана заявила, что она влюблена и счастлива.

Известно, что Алексей Ситайло уже был женат. Мужчина воспитывает сына.

Витвицкая также была замужем. После восьми лет брака в 2021 году она развелась. Детей у телеведущей нет.

Избранник Соломии Витвицкой родом из Житомирской области. Имеет юридическое образование. Ситайло работал судьей Середино-Будского районного суда Сумской области. После начала полномасштабной войны в Украине мобилизовался в ряды ВСУ.

Напомним, Соломия Витвицкая впервые заговорила о детях и объяснила, почему до сих пор не родила.

Также Фокус писал об особой вышиванке, которую примерила Соломия Витвицкая.