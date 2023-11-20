Соломія Вітвіцька вперше заговорила про дітей та пояснила, чому досі не народила

Телеведуча прожила в шлюбі зі своїм колишнім чоловіком 8 років, але дітей в пари так і не з'явилося.

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Відома українська телеведуча Соломія Вітвіцька відповіла, чому у 43-роки досі не народила дитину.

Подробицями особистого життя журналістка поділилася в інтерв’ю зі Славою Дьоміним.

Вітвіцька зізналася, що вони намагалися зачати дитину з її колишнім чоловіком Владом Кочатковим, однак вона так і не завагітніла. Чому так сталося, вона не знає.

Журналістка зазначила, що ніяких явних фізичних проблем зі здоровʼям у неї немає, тому все можливо.

Вітвіцька також наголосила, що вона не з тих людей, яка народжуватиме дитину для себе. Її думка, дитина повинна народитися в сім’ї, мати і батька, і матір. Телеведуча вважає егоїстичним народження дитини для себе.

Соломія Вітвіцька також розповіла, чи відчуває тиск з боку суспільства, що вона у свої 43 роки досі немає дітей. Вона зазначила, що, на щастя, також як раніше вже немає і зараз нормально, коли жінка народжує після 30.

Телеведуча зізналася, що в її оточенні є жінки, які народили після 40 і навіть після 50, є ті, хто зовсім не хочуть дітей, чи не можуть мати. Серед знайомих є і жінки, які йшли на усиновлення. Тому її коло спілкування ніяк не тисне на неї. Щодо рідних, журналістка зізналася, що мама більше не ставить питань стосовно дітей і вже змирилася.

Соломія Вітвіцька також розповіла, що поки не відчуває необхідності народжувати, можливо як зустріне справжнє кохання, того самого чоловіка, тоді все зміниться.

Вона наголошує, що не має фанатичних ідей, чи планів завести дитину.

Телеведуча допускає, що якщо не народить сама, то можливо, колись задумається про усиновлення.

Відзначимо, що Соломія Вітвіцька розлучилася зі своїм чоловіком у 2021 році. У шлюбі з Владом Кочатковим телеведуча пробула 8 років.

Раніше ми повідомляли, що ведуча програми "Вражаючі історії ТСН" на каналі "1+1" Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП.