Ведуча телеканалу "1+1" Вітвіцька потрапила в ДТП (відео, фото)

У створенні аварійної ситуації водії автомобілів, що зіткнулися, звинувачують скутериста.

Ведуча програми "Вражаючі історії ТСН" на каналі "1+1" Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП, повідомив ТСН.

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Подія трапилася вночі на вулиці Набережно-Рибальська в Києві. Мікроавтобус Chevrolet, в якому знаходилася телеведуча, влетів під самоскид, який різко загальмував перед ним.

За кермом мікроавтобуса була подруга Вітвіцької, вона зламала ногу. У момент зіткнення телеведуча перебувала на задньому сидінні, вона вдарилася головою об сидіння. Обох жінок госпіталізували.

Стан Вітвіцької не викликає занепокоєння у лікарів, її обстежили і зробили МРТ.

Водії вантажівки та мікроавтобуса в ДТП звинувачують скутериста, який створив аварійну ситуацію. Однак той, за даними Telegram-каналу dtp.kiev.ua, свою провину заперечує.

Нагадаємо, легковий автомобіль потрапив у ДТП в Бориспільському районі та перекинувся на дах. Машина була повністю набита: в салоні перебували 12 осіб, зокрема 4 дитини. Одна із загиблих — дитина, ще три людини доставлені в лікарню, двоє з них — діти.

В Яремче автомобіль Volkswagen злетів із дороги в обрив. Унаслідок ДТП загинули чотири людини: водій і троє пасажирів. За версією поліції, водій їхав у напрямку Микуличина і не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги.