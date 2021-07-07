У Карпатах позашляховик з людьми злетів в обрив, четверо загиблих (фото)

Тіла жертв ДТП рятувальники витягували з деформованого позашляховика Volkswagen Tiguan за допомогою спецобладнання.

В українських Карпатах у місті Яремче автомобіль Volkswagen Tiguan, у якому перебували чотири людини, злетів з дороги в обрив, повідомляє пресслужба Нацполіції Івано-Франківської області.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

Відомо, що ДТП сталася на трасі Н-09 в Яремче, у якій загинули водій і троє пасажирів.

Попередньо встановлено, що аварія сталася вночі, 7 липня.

"Автомобіль Volkswagen Tiguan, рухаючись у напрямку Микуличина, на заокругленій ділянці дороги не впорався з керуванням і злетів з дороги в обрив. У результаті аварії автомобіль перекинувся на дах. У поліцію повідомлення про ДТП надійшло о 11:45 від місцевої жительки, яка виявила перекинуте авто. На місце події відразу виїхали медики, рятувальники і поліцейські", — йдеться в повідомленні.

Слідчі встановили, що за кермом Volkswagen Tiguan перебував 29-річний житель Кропивницького, який від отриманих травм помер на місці ДТП разом з трьома пасажирами: 29-річною жінкою (мешканка Кропивницького), 37-річним і 38-річним чоловіками (жителі Яремче).

За фактом смертельної ДТП в Карпатах відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

Як повідомляє пресслужба ГУ ДСНС в Івано-Франківській області, тіла жертв ДТП в Яремче рятувальники витягували з деформованого позашляховика Volkswagen Tiguan за допомогою спецобладнання.

[ + – ] ДТП в Яремче Фото: Facebook / Поліція Івано-Франківської області

[ + – ] ДТП в Яремче Фото: Facebook / Поліція Івано-Франківської області

[ + – ] ДТП в Яремче Фото: Facebook / Поліція Івано-Франківської області

Раніше Фокус повідомляв, що українська рекордсменка Катерина Долган загинула в ДТП. 21-річна рекордсменка Катерина Долган загинула в аварії на трасі Київ — Прилуки. За два дні до загибелі Катерина Долган брала участь у легкоатлетичному забігу в Сумах.

Також Фокус розповідав, що пішохід штовхнув велосипедиста під колеса вантажівки в Києві. Смертельна ДТП в Києві сталася 15 червня. 27-річний лікар, який керував велосипедом, миттєво загинув у результаті ДТП в Києві, ударившись головою об бордюр.