В Карпатах внедорожник с людьми слетел в обрыв, четверо погибших (фото)

Тела жертв ДТП спасатели извлекали из деформированного внедорожника Volkswagen Tiguan при помощи спецоборудования.

В украинских Карпатах в городе Яремче автомобиль Volkswagen Tiguan, в котором находились четыре человека, слетел с дороги в обрыв, сообщает пресс-служба Нацполиции Ивано-Франковской области.

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Известно, что ДТП произошло на трассе Н-09 в Яремче, в котором погибли водитель и трое пассажиров.

Предварительно установлено, что авария случилась ночью, 7 июля.

"Автомобиль Volkswagen Tiguan, двигаясь в направлении Микуличина, на закругленном участке дороги не справился с управлением и слетел с дороги в обрыв. В результате аварии автомобиль перевернулся на крышу. В полицию сообщение о ДТП поступило в 11:45 от местной жительницы, которая обнаружила опрокинутое авто. На место происшествия сразу выехали медики, спасатели и полицейские", — говорится в сообщении.

Следователи установили, что за рулем Volkswagen Tiguan находился 29-летний житель Кропивницкого, который от полученных травм скончался на месте ДТП вместе с тремя пассажирами: 29-летней женщиной (жительница Кропивницкого), 37-летним и 38-летним мужчинами (жители Яремче).

По факту смертельного ДТП в Карпатах открыто уголовное производство по ч.3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Ивано-Франковской области, тела жертв ДТП в Яремче спасатели извлекали из деформированного внедорожника Volkswagen Tiguan при помощи спецоборудования.

[ + – ] ДТП в Яремче Фото: Facebook / Поліція Івано-Франківської області

[ + – ] ДТП в Яремче Фото: Facebook / Поліція Івано-Франківської області

[ + – ] ДТП в Яремче Фото: Facebook / Поліція Івано-Франківської області

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