21-летняя украинская рекордсменка Екатерина Долган погибла в ДТП

В субботу трагически прервалась жизнь рекордсменки Украины по самому длинному бегу на тренажере — Катерина Долган разбилась на трассе Киев — Прилуки

Кандидат в мастера спорта по легкой атлетике и рекордсменка Украины Екатерина Долган погибла в аварии на трассе Киев — Прилуки.

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Об этом на своей странице в Facebook сообщила руководитель Национального реестра рекордов Украины Лана Ветрова. Она сообщила, что за два дня до гибели, Катерина Долган участвовала в легкоатлетическом забеге в Сумах.

Екатерине был всего 21 год, но к этому возрасту она успела установить рекорд в самом долгом безпрерывном беге на тренажере. Это произошло в 2020-м году. В номинации "Самый длительный непрерывный бег на беговом тренажере" Долган без перерывов на отдых пробежала дистанцию в 51 км за 5 часов.

Екатерина Долган училась в Киевском университете Драгоманова на кафедре физического воспитания. Легкой атлетикой девушка занималась с 16 лет.

[ + – ] Екатерина Долган

22 мая текущего года Екатерина Долган принимала участие в чемпионате Украины по горному бегу (вверх-вниз) и заняла второе место, показав результат в 54 минуты 42 секунды. Кроме того, она установила рекорд Украины в беге на 10 000 метров с результатом 39:40.14. Это случилось в Черкассах, на чемпионате Украины по бегу на 10 000 метров среди взрослых, молодежи и юниоров в апреле 2021 года.

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