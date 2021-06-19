Известный китайский ученый-ядерщик разбился, выпав из окна университета

Это – уже вторая смерть ученого-ядерщика за неполный год. В ноябре 2020-го в Тегеране был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде.

58-летний вице-президент Харбинского инженерного университета и один из ведущих ученых-ядерщиков Китая Чжан Чжицзянь был найден мертвым в четверг, 17 июня, однако о его гибели СМИ сообщили только сейчас. По информации South China Morning Post, вице-президент Китайского ядерного общества выпал из окна здания.

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Издание со ссылкой на университет в столице Хэйлунцзян добавляет, что полиция исключила убийство как причину смерти после того, как расследование на месте не выявило ничего подозрительного.

"Харбинский инженерный университет с глубоким сожалением сообщает, что профессор Чжан Чжицзянь, к сожалению, упал со здания и скончался в 9.34 утра 17 июня 2021 года. Университет выражает глубокое сожаление в связи с кончиной товарища Чжан Чжицзянь и глубокие соболезнования его семье", – говорится в заявлении вуза.

[ + – ] Харбинский инженерный университет Фото: South China Morning Post

Чжан был профессором колледжа ядерных наук и технологий университета и вице-президентом Китайского ядерного общества, а также членом постоянного комитета парткома университета.

В 2019 году исследователь за вклад в моделирование ядерной энергетики и исследования в области безопасности был удостоен награды государственной Китайской национальной ядерной корпорации Qian Sanqiang Technology Award, названной в честь отца ядерной программы Китая. А в мае прошлого года ученый также получил Национальную премию за выдающиеся достижения в области инноваций, одобренную центральным правительством.

Чжан родился в 1963 году, и до официального выхода на пенсию ему оставалось как минимум два года. За два дня до гибели ученого университет объявил, что 41-летний Инь Цзинвэй, бывший декан колледжа подводной акустики, назначен новым вице-президентом.

Харбинский инженерный университет – один из двух китайских вузов, тесно связанных с вооруженными силами, которым в июне прошлого года было запрещено использовать разработанную в США платформу компьютерного программного обеспечения на фоне напряженности между Китаем и США по поводу технологий.

Отметим, что за неполный год – это вторая смерть известного ядерщика в мире. В ноябре 2020-го в Тегеране был убит ведущий иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде, руководитель научного центра при Министерстве обороны Ирана. Его машину расстреляли неизвестные и пытались ее взорвать. Позже выяснилось, что убийство было осуществлено с помощью пулемета на дистанционном управлении. Кроме Фахризаде, погиб и один из его охранников. Иран обвиняет в организации убийства Мохсена Фахризаде израильскую разведку Моссад.