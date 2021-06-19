Відомий китайський вчений-ядерник розбився, випавши з вікна університету

Це – вже друга смерть вченого-ядерника за неповний рік. У листопаді 2020-го в Тегерані було вбито провідного іранського фізика-ядерника Мохсена Фахрізаде.

58-річний віце-президент Харбінського інженерного університету й один з провідних вчених-ядерників Китаю Чжан Чжіцзянь був знайдений мертвим у четвер, 17 червня, однак про його загибелі ЗМІ повідомили тільки зараз. За інформацією South China Morning Post, віце-президент Китайського ядерного товариства випав з вікна будівлі.

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Видання з посиланням на університет у столиці Хейлунцзян додає, що поліція виключила вбивство як причину смерті після того, як розслідування на місці не виявило нічого підозрілого.

"Харбінський інженерний університет з глибоким жалем повідомляє, що професор Чжан Чжіцзянь, на жаль, впав з будівлі і помер о 9.34 ранку 17 червня 2021 року. Університет висловлює глибоке співчуття у зв'язку з кончиною товариша Чжана Чжіцзяня і глибокі співчуття його родині", – йдеться в заяві вишу.

[ + – ] Харбінський інженерний університет Фото: South China Morning Post

Чжан був професором коледжу ядерних наук і технологій університету і віце-президентом Китайського ядерного товариства, а також членом постійного комітету парткому університету.

У 2019 дослідник за внесок в моделювання ядерної енергетики і дослідження в області безпеки був удостоєний нагороди державної Китайської національної ядерної корпорації Qian Sanqiang Technology Award, названої на честь батька ядерної програми Китаю. А в травні минулого року вчений також отримав Національну премію за видатні досягнення в області інновацій, схвалену центральним урядом.

Чжан народився в 1963 році, і до офіційного виходу на пенсію йому залишалося як мінімум два роки. За два дні до загибелі вченого університет оголосив, що 41-річний Інь цзінвей, колишній декан коледжу підводної акустики, призначений новим віце-президентом.

Харбінський інженерний університет – один із двох китайських вузів, тісно пов'язаних зі збройними силами, яким у червні минулого року було заборонено використовувати розроблену в США платформу комп'ютерного програмного забезпечення на тлі напруженості між Китаєм і США з приводу технологій.

Відзначимо, що за неповний рік – це друга смерть відомого ядерника в світі. У листопаді 2020-го в Тегерані був убитий провідний іранський фізик-ядерник Мохсен Фахрізаде, керівник наукового центру при Міністерстві оборони Ірану. Його машину розстріляли невідомі і намагалися її підірвати. Пізніше з'ясувалося, що вбивство скоїли за допомогою кулемета на дистанційному управлінні. Крім Фахрізаде, загинув і один з його охоронців. Іран звинувачує в організації вбивства Мохсена Фахрізаде ізраїльську розвідку Моссад.