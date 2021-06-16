Смертельное ДТП в Киеве: пьяный пешеход толкнул велосипедиста под грузовик (видео)

27-летний врач мгновенно погиб в результате ДТП в Киеве, ударившись головой о бордюр. Пешехода и водителя грузовика задержали, очевидцы дали показания.

15 июня Святошинском районе Киева велосипедист упал на проезжую часть и скончался под колесами грузовика. Подробности и кадры инцидента на официальном сайте сообщила пресс-служба Национальной полиции столицы.

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По предварительной информации, пьяный пешеход шел по тротуару на улице Зодчих и врезался в велосипедиста 1993 года рождения, который двигался навстречу. В результате толчка водитель велосипеда съехал на дорогу и врезался в крупногабаритный грузовик для перевозки автомобилей, молодой человек упал и умер на месте от полученных травм.

[ + – ] Место смертельного ДТП в Киеве Фото: Нацполиция

Следственно-оперативная группа Главного управления Нацполиции по расследованию ДТП выясняет обстоятельства и причины трагедии, на место происшествия съехались медики "скорой помощи" и экипажи патрульных, который перекрыли часть улицы.

По данным сообщества "ДТП Kiev.ua", 27-летний погибший оказался врачом-травматологом из 7-ой киевской больницы. Отец погибшего вскоре приехал на место ДТП и был шокирован произошедшим.

[ + – ] Грузовик, сбивший велосипедиста в Киеве Фото: Национальная полиция

Как утверждают очевидцы, нетрезвый пешеход резко покачнулся в сторону и плечом столкнулся с движущимся велосипедистом. После удара о заднюю стойку грузовика молодой человек упал головой на бордюр и получил тяжелую черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью.

[ + – ] Отец погибшего на месте ДТП в Киеве Фото: dtp.kiev.ua

"Он был без шлема, в нем шансы были бы", — отметил автор. — "Мы на месте помогли дать больше показаний по ситуации, оказана помощь следствию, наш читатель Дима задержал пьяного. Удастся ли его привлечь — пока вопрос. Назначены экспертизы".

Сообщается также, что водитель грузовика уехал с места ДТП, но его вскоре остановили. Мужчина утверждает, что не знал о столкновении, вероятнее всего удар пришелся на заднюю часть кузова.

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