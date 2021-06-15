Мчал по улице и таранил машины: в Николаеве водитель устроил 18 ДТП за день (фото)
Мужчина пытался скрыться и отказался от медицинского освидетельствования, утверждают патрульные.
В Николаеве задержали неадекватного водителя, который за день совершил 18 автомобильных аварий. Подробности истории пресс-служба Патрульной полиции Украины сообщила в Facebook.
14 июня несколько очевидцев сообщили правоохранителям об автомобиле Ford, который на большой скорости мчался по улицам Николаева и таранил другие машины. Около 13 часов патрульные заметили транспортное средство, которое быстро ехало по проспекту Богоявленскому в направлении Корабельного района.
Водитель не отреагировал на требование остановиться, поэтому полицейским пришлось преследовать авто — его удалось заблокировать в селе Галициново Витовского района. После этого мужчина вышел из машины и попытался скрыться, однако стражи порядка его задержали.
У 36-летнего мужчины заметили признаки наркотического, но он отказался от освидетельствования. Полиция составила на водителя по 18 протоколов о нарушениях ПДД, которые привели к ПДД, и оставление места аварии, а также об отказе остановиться по требованию, отказе от медицинского осмотра и отсутствие водительского удостоверения. Его дальнейшую судьбу будет решать суд.
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