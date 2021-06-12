В Киеве опора ЛЭП рухнула посреди дороги после ДТП: движение ограничено (фото)

Грузовик врезался в металлическую конструкцию, которая перегородила дорогу на въезде в столицу.

В субботу, 12 июня, падение опоры линии электропередач парализовало движение транспорта по улице Пуховской в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации на официальном канале в Телеграм.

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Движение автомобилей на Пуховской улице перекрыто в обоих направлениях, пока ремонтные бригады устраняют последствия инцидента. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства аварии.

"Учтите перекрытие движения при выборе маршрута поездки", — обратилась пресс-служба КГГА к водителям.

Как передает патрульная полиция Киева, грузовик "ГАЗ 66" протаранил металлическую вышку ЛЭП, которая в результате ДТП рухнула прямо поперек проезжей части, при этом автомобиль сильно пострадал, смявшись под весом тяжелой опоры. Правоохранители и представители власти пока не разглашают информацию о причинах инцидента, состоянии водителя или наличие пострадавших.

[ + – ] Грузовик после ДТП с линией ЛЭП в Киеве Фото: Киев Сейчас

Ранее автомобиль Tesla потерял управление и врезался в опору линии электропередач по дороге в Конча-Заспу. Как заявил водитель, заднее колесо машины лопнуло во время движения, поэтому она стала неуправляемой. После удара Tesla сильно обгорела, но мужчина не получил серьезны травм, медики оказали ему первую помощь на месте и отпустили.

До этого в Киеве индус-таксист на Renault протаранил ВАЗ на Межигорской улице, после ДТП двух человек госпитализировали в больницу. По предварительной информации, водитель уснул за рулем и выехал на встречную полосу.

Писали также, что девушка, разговаривающая по мобильному, попала под бетономешалку на улице Ивана Сирко в Киеве. Она шла пешком и решила перебежать дорогу неподалеку от пешеходного перехода, но даже не осмотрелась по сторонам.