У Києві опора ЛЕП звалилася посеред дороги після ДТП: рух обмежено (фото)

Вантажівка врізалася в металеву конструкцію, яка перегородила дорогу на в'їзді в столицю.

У суботу, 12 червня, падіння опори лінії електропередач паралізувало рух транспорту по вулиці Пухівській в Києві. Про це повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації на офіційному каналі в Телеграм.

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Рух автомобілів на Пухівської вулиці перекрито в обох напрямках, поки ремонтні бригади усувають наслідки інциденту. Співробітники поліції з'ясовують обставини аварії.

"Врахуйте перекриття руху при виборі маршруту поїздки", — звернулася прес-служба КМДА до водіїв.

Як передає патрульна поліція Києва, вантажівка "ГАЗ 66" протаранив металеву вишку ЛЕП, яка в результаті ДТП звалилася прямо поперек проїжджої частини, при цьому автомобіль сильно постраждав, зім'яв під вагою важкої опори. Правоохоронці та представники влади поки не розголошують інформацію про причини інциденту, стан водія або наявність постраждалих.

[ + – ] Вантажівка після ДТП з лінією ЛЕП в Києві Фото: Киев Сейчас

Раніше автомобіль Tesla не впорався з керуванням і врізався в опору лінії електропередач по дорозі в Конча-Заспу. Як заявив водій, заднє колесо машини лопнуло під час руху, тому вона стала некерованою. Після удару Tesla сильно обгоріла, але чоловік не отримав серйозні травми, медики надали йому першу допомогу на місці і відпустили.

До цього в Києві індус-таксист на Renault протаранив ВАЗ на Межигірській вулиці, після ДТП двох людей госпіталізували в лікарню. За попередньою інформацією, водій заснув за кермом і виїхав на зустрічну смугу.

Писали також, що дівчина, що розмовляє по мобільному, потрапила під бетономішалку на вулиці Івана Сірка в Києві. Вона йшла пішки і вирішила перебігти дорогу неподалік від пішохідного переходу, але навіть не озирнулася на всі боки.