В Киеве Tesla потеряла управление и врезалась в опору (фото)
У автомобиля, который двигался на большой скорости, лопнуло колесо.
В Киеве в ночь со 2 на 3 июня произошло дорожно-транспортное происшествия с участием автомобиля Tesla.
Как информирует Telegram-канал "Вартові Еспресо", машина ехала на большой скорости в направлении Конча-Заспы.
По словам водителя авто, у транспортного средства во время движения лопнуло заднее колесо, в связи с чем оно потеряло управление и влетело в электроопору.
После удара автомобиль сгорел практически дотла и восстановлению не подлежит. У самого водителя серьезных травм нет, врачи "скорой" оказали ему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.
Напомним, в США полицейским пришлось преследовать автомобиль Tesla со спящим водителем внутри.
Также в Соединенных Штатах штате два человека погибли в результате ДТП с участием электромобиля компании Tesla, который ехал в режиме автопилота.
А в Германии двое энтузиастов сумели получить дистанционный доступ к большинству функций Tesla Model 3.