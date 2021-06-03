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В Киеве Tesla потеряла управление и врезалась в опору (фото)

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Фото: Вартові еспресо | Tesla

У автомобиля, который двигался на большой скорости, лопнуло колесо.

В Киеве в ночь со 2 на 3 июня произошло дорожно-транспортное происшествия с участием автомобиля Tesla.

Как информирует Telegram-канал "Вартові Еспресо", машина ехала на большой скорости в направлении Конча-Заспы.

По словам водителя авто, у транспортного средства во время движения лопнуло заднее колесо, в связи с чем оно потеряло управление и влетело в электроопору.

После удара автомобиль сгорел практически дотла и восстановлению не подлежит. У самого водителя серьезных травм нет, врачи "скорой" оказали ему первую медицинскую помощь, от госпитализации мужчина отказался.

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Напомним, в США полицейским пришлось преследовать автомобиль Tesla со спящим водителем внутри.

Также в Соединенных Штатах штате два человека погибли в результате ДТП с участием электромобиля компании Tesla, который ехал в режиме автопилота.

А в Германии двое энтузиастов сумели получить дистанционный доступ к большинству функций Tesla Model 3.