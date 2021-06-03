У Києві Tesla втратила керування і врізалася в опору (фото)
В автомобіля, який рухався на великій швидкості, лопнуло колесо.
У Києві в ніч з 2 на 3 червня сталася дорожньо-транспортна пригода за участю автомобіля Tesla.
Як інформує Telegram-канал "Вартові еспресо", машина їхала на великій швидкості в напрямку Конча-Заспи.
За словами водія авто, у транспортного засобу під час руху лопнуло заднє колесо, у зв'язку з чим воно втратило керування і влетіло в електроопору.
Після удару автомобіль згорів практично вщент і відновленню не підлягає. У самого водія серйозних травм немає, лікарі "швидкої" надали йому першу медичну допомогу, від госпіталізації чоловік відмовився.
Нагадаємо, що в США поліцейським довелося переслідувати автомобіль Tesla зі сплячим водієм всередині.
Також у Сполучених Штатах двоє людей загинули в результаті ДТП за участю електромобіля компанії Tesla, який їхав у режимі автопілота.
А в Німеччині двоє ентузіастів зуміли отримати дистанційний доступ до більшості функцій Tesla Model 3.