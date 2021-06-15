Мчав по вулиці і таранив машини: у Миколаєві водій влаштував 18 ДТП за день (фото)

Чоловік намагався сховатися і відмовився від медичного огляду, стверджують патрульні.

У Миколаєві затримали неадекватного водія, який за день скоїв 18 автомобільних аварій. Подробиці історії пресслужба Патрульної поліції України повідомила у Facebook.

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14 червня декілька очевидців повідомили правоохоронцям про автомобіль Ford, який на великій швидкості мчав по вулицях Миколаєва і таранив інші машини. Близько 13 години патрульні помітили транспортний засіб, який швидко їхав по проспекту Богоявленському в напрямку Корабельного району.

[ + – ] Патрульна поліція затримала водія в Миколаєві Фото: Патрульна поліція

Водій не відреагував на вимогу зупинитися, тому поліцейським довелося переслідувати авто — його вдалося заблокувати в селі Галицинове Вітовського району. Після цього чоловік вийшов з машини і спробував сховатися, проте правоохоронці його затримали.

[ + – ] Поліція заблокувала водія в Миколаєві Фото: Патрульна поліція

У 36-річного чоловіка помітили ознаки наркотичного впливу, але він відмовився від огляду. Поліція склала на водія по 18 протоколів про порушення ПДР, які призвели до ДТП, і залишення місця аварії, а також про відмову зупинитися на вимогу, відмову від медичного огляду і відсутність водійського посвідчення. Його подальшу долю вирішуватиме суд.

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