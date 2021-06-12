Вратарь "Динамо" Бойко обвинил Лилию Подкопаеву в убийстве утят на проезжей части (фото, видео)

В социальных сетях появилось видео, на котором автомобиль с номерными знаками украинской гимнастки переехал выводок утят — Подкопаева заявила о краже ее номеров

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко выступил с обвинением олимпийской чемпионки 1996 года Лилии Подкопаевой в жестоком убийстве животных на проезжей части.

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11 июня в телеграм-канале dtp.kiev.ua было опубликовано видео, на котором автомобиль модели "Mercedes" задавил выводок утят, которые пересекали проезжую часть.

На видео видно, что автомобиль решил не дожидаться, пока утята перейдут через дорогу и резко поехал вперед.

(Осторожно, на видео присутствует ненормативная лексика!)

Инцидент получил продолжение: голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко поделился этим видео у себя в Instagram-stories и написал, что "Мерседес" зарегистрирован на олимпийскую чемпионку по спортивной гимнастике Лилию Подкопаеву.

[ + – ] Денис Бойко обвинил Лилию Подкопаеву в убийстве животных Фото: instagram.com

Уже в субботу, 12 июня, Подкопаева прокомментировала эту ситуацию, опубликовав официальное обращение на всех страницах в социальных сетях. По словам спортсменки, номерные знаки принадлежат ей, но зарегистрированы на другой автомобиль — Lexus. При этом Подкопаева заявила, что не знает, как ее номера оказались на другом автомобиле.

[ + – ] Лилия Подкопаева прокомментировала ДТП с ее номерными знаками

Отметим, что Лилия Подкопаева проживает в Соединенных Штатах Америки, где тренирует детей, обучая их гимнастических упражнениям. За свою карьеру, кроме золотой медали на Олимпийских играх 1996 года, она удостаивалась звания абсолютной чемпионки мира, выиграла 45 золотых, 21 серебряных и 14 бронзовых медалей.

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