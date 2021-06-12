Воротар "Динамо" Бойко звинуватив Лілію Подкопаєву у вбивстві каченят на проїжджій частині (фото, відео)

У соціальних мережах з'явилося відео, на якому автомобіль з номерними знаками української гімнастки переїхав виводок каченят — Подкопаєва заявила про крадіжку її номерів

Голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко виступив із звинуваченням олімпійської чемпіонки 1996 року Лілії Подкопаєвої в жорстокому вбивстві тварин на проїзній частині.

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11 червня в телеграм-каналі dtp.kiev.ua було опубліковано відео, на якому автомобіль моделі "Mercedes" задавив виводок каченят, які перетинали проїжджу частину.

На відео видно, що автомобіль вирішив не чекати, поки каченята перейдуть через дорогу і різко поїхав вперед.

(Обережно, на відео присутня ненормативна лексика!)

Інцидент отримав продовження: голкіпер київського "Динамо" Денис Бойко поділився цим відео у себе в Instagram-stories і написав, що "Мерседес" зареєстрований на олімпійську чемпіонку зі спортивної гімнастики Лілію Подкопаєву.

[ + – ] Денис Бойко звинуватив Лілію Подкопаєву у вбивстві тварин Фото: instagram.com

Уже в суботу, 12 червня, Подкопаєва прокоментувала цю ситуацію, опублікувавши офіційне звернення на всіх сторінках в соціальних мережах. За словами спортсменки, номерні знаки належать їй, але зареєстровані на інший автомобіль — Lexus. При цьому Подкопаєва заявила, що не знає, як її номера виявилися на іншому автомобілі.

[ + – ] Лілія Подкопаєва прокоментувала ДТП з її номерними знаками

Зазначимо, що Лілія Подкопаєва проживає в Сполучених Штатах Америки, де тренує дітей, навчаючи їх гімнастичних вправ. За свою кар'єру, окрім золотої медалі на Олімпійських іграх 1996 року, вона удостоювалася звання абсолютної чемпіонки світу, виграла 45 золотих, 21 срібних і 14 бронзових медалей.

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