"Провоцировал на ДТП": чиновник КГГА устроил конфликт с водителем трамвая в Киеве (фото, видео)

Билинский вначале обратился в транспортный отдел КГГА с просьбой наказать водителя трамвая, а позже признал, что сам нарушил ПДД.

Глава комитета Общественного совета при КГГА по вопросам децентрализации и агломерации Тарас Билинский устроил конфликт с водителем киевского трамвая, перегородившего ему дорогу.

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Соответствующий пост появился в его личном Facebook.

По словам Билинского, инцидент произошел во вторник, 8 июня, в 9:40 на улице Глибочицкая.

Глава комитета Общественного совета при КГГА опубликовал снимок, на котором видно, как ему перегородил дорогу трамвай. Билинский заверил, что водитель общественного транспорта сознательно его провоцировал на ДТП.

"Прошу руководство транспортного департамента КГГА помочь разобраться в данной ситуации и принять меры. Свидетели этой ситуации готовы дать информацию. Нервы есть у всех, но правда она одна", — написал Билинский в своем Facebook.

[ + – ] Инцидент с трамваем в Киеве Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Тараса Билинского

Уже в среду, 9 июня, Тарас Билинский опубликовал в своем Facebook пост, в котором признал, что был не прав в ситуации с трамваем. Глава комитета Общественного совета при КГГА также принес извинения.

"Спасибо всем кто отписался по вчерашнему событию. Я не жлоб и не п**орас и не кто там еще! В ситуации с трамваем я не прав и прошу извинить ! Хорошего всем дня!", — написал он в Facebook.

[ + – ] Инцидент с трамваем в Киеве Фото: Скриншот из Facebook-аккаунта Тараса Билинского

В социальных сетях также появилось видео, на котором видно, что именно Тарас Билинский является виновником инцидента, поскольку на своем внедорожнике перегородил проезд для киевского трамвая.

[ + – ] Инцидент Билинского с трамваем в Киеве

Ранее Фокус сообщал, что в Киеве водитель Lexus повздорил с водителем эвакуатора и ударил его ножом. Водитель иномарки после нанесения ножевого ранения уехал с места ЧП.

Также Фокус рассказывал, что под Киевом вооруженные "титушки" устроили погром на рынке "Столичный". По словам правоохранителей, Десятки людей в масках заблокировали проезд на рынок и ворвались в павильон, однако не рискнули драться с прибывшими на место ЧП бойцами спецподразделения.